Η Γιουβέντους ήταν καλύτερη από την αρχή ως το τέλος και νίκησε με 3-0 τη Νάπολι για την 22η αγωνιστική της Serie A, με αποτέλεσμα να την πλησιάσει στο -1 στη μάχη για έξοδο στο Champions League.

Η πρωταθλήτρια ανέβηκε στο Τορίνο με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρούσε στο -6 από την πρωτοπόρο Ίντερ, οι ελπίδες της για διατήρηση του τίτλου όμως χάθηκαν και από εδώ και πέρα θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να μη χάσει τη θέση της στην 4άδα, γιατί οι «μπιανκονέρι» είναι στο -1.

Η Γιούβε ήταν από την αρχή καλύτερη, είχε δοκάρι στο 19′ σε πλασέ του Τουράμ εντός περιοχής, έκανε το 1-0 στο 22′ με τον Ντέιβιντ από κοντά μετά το μαγικό τακουνάκι του Λοκατέλι και άγγιξε το 2-0 στο 25′ με το πλασέ του Κονσεϊσάο που απομάκρυνε πάνω στη γραμμή ο Μποντζόρνο.

Οι Ναπολιτάνοι προσπάθησαν να ανέβουν στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν όντως απειλητικοί και τελικά όλα κρίθηκαν στο 77′, όταν ο Μιρέτι πήρε τη μπάλα μετά το λάθος του Ζουάν Ζεσούς και πάσαρε στον Γιλντίζ που βγήκε τετ α τετ και έγραψε το 2-0.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 86′ με συρτό σουτ του Κόστιτς, με τη Γιουβέντους να ανεβαίνει στους 42 βαθμούς και να βρίσκεται πλέον στο -1 από τη Νάπολι.