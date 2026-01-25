Με πέναλτι του Σαλσέδο ο ΟΦΗ νίκησε με 1-0 τον Παναιτωλικό που είχε παράπονα από τη διαιτησία, τον προσπέρασε στη βαθμολογία και έκανε σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής.

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο 10λεπτο, οι γηπεδούχοι πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 15′ είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή με το τακουνάκι του Σενγκέλια που μπλόκαρε ο Κουτσερένκο, με τους φιλοξενούμενους να απαντούν στο 20′ με το σουτ του Ενκολόλο, στην αντεπίθεση, το οποίο απέκρουσε ο Χριστογεώργος.

Οι Κρητικοί έγιναν επικίνδυνοι και στο 24′ με τη σέντρα του Νους για τον Γκονζάλες που δεν έκανε καλό τελείωμα και από εκεί και πέρα ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε, μέχρι που ήρθε το 37ο λεπτό: Σε φάση διαρκείας, ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για τράβηγμα του Κόγιστς στον Σαλσέδο, ο οποίος ανέλαβε και την εκτέλεση στο 40′ για το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Χρήστου Κόντη προσπάθησε να φτάσει στο 2-0 για να «κλειδώσει» τη νίκη αλλά ο Κουτσερένκο είπε δύο φορές «όχι» στον Νους, στο 47′ και στο 74′, με αποτέλεσμα οι Αγρινιώτες να παραμείνουν ζωντανοί. Και αφού παρέμειναν ζωντανοί, στο 77′ είχαν μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση με το σουτ του Μλάντεν εντός περιοχής αλλά ο Χριστογεώργος κατάφερε, έστω δύσκολα, να αποκρούσει.

Στο 95′ ο Παναιτωλικός έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε, μετά την εξέταση του VAR, ο Σατσιάς για φάουλ στον Νους, με τον ΟΦΗ να παίρνει τη νίκη και να ανεβαίνει στην κατάταξη.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (52’ Μπαϊνοβιτς), Ανδρούτσος, Νους, Σενγκέλια (81’ Φούντας), Σαλσίδο (44’ Ισέκα).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (78’ Εστέμπαν), Γκράναθ, Σιέλης (67’ Μλάντεν), Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Νικολάου (68’ Σμυρλής), Κόγιτς (46’ Σατσιάς), Ενκολόλο, Μάτσαν, Άλεξιτς (89’ Χότζα).