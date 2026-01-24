Η Ντέπυ Γκολεμά έδωσε συνέντευξη στην Αλεξάνδρα Τσόλκα και την κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ”, όπως παρακολουθήσαμε το πρωινό του Σαββάτου, στο πρόγραμμα του OPEN.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η έμπειρη δημοσιογράφος και τηλεκριτικός κλήθηκε να σχολιάσει τόσο τη νέα τηλεοπτική συνεργασία Γιώργου Λιάγκα – Τέρενς Κουίκ όσο και τις αλλαγές που παρατηρεί στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για τη νέα προσθήκη του Τέρενς Κουίκ στην ομάδα του Πρωινού, η Ντέπυ Γκολεμά σχολίασε χαρακτηριστικά πως “δεν είδα, όχι, γιατί αρνήθηκα να δω. Νομίζω ότι δεν θα κρατήσει πολύ. Μπορώ να αρχίσω και να μετράω και αντίστροφα, αν θες. Βασικά διακρίνω εσωτερικά μια δυσφορία από τον Γιώργο, που δεν μπορεί και να την εκφράσει”.

“Δεν είδα τα τραγούδια της Eurovision, έπρεπε; Περιμένω να δω τα τρία που θα διαγωνιστούν για το ποιο θα περάσει. Η Μπέττυ Μαγγίρα, πάντως, μ’ αρέσει εμένα. Την αγαπάω”.

“Αυτό που με ενοχλεί σήμερα στη δημοσιογραφία είναι η μη διασταύρωση των στοιχείων. Είναι να πεις δηλαδή την είδηση για να την πεις, σαν αποκλειστικό. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το είδος του κουτσομπολιού που έχει περάσει στην τηλεόραση, εννοώ πως πλασάρεις το θέμα και πως το κάνεις να το περάσεις στο κοινό λες κι αυτό είναι το πιο σημαντικό” υπογράμμισε, παράλληλα, η Ντέπυ Γκολεμά στη νέα της συνέντευξη στο μαγκαζίνο του OPEN.