Στην έναρξη της εκπομπής «Το Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας ανακοίνωσε ότι ο Τέρενς Κουίκ εντάσσεται από σήμερα, 19 Ιανουαρίου, στο δυναμικό της εκπομπής.

«Έχουμε και Τέρενς Κουίκ, όπου ξεκινάμε σήμερα αυτή τη συνεργασία. Θα βγαίνει να κάνει πολιτικό σχόλιο και κοινωνικό σχόλιο στην εκπομπή μας ο αγαπημένος μας Τέρενς. Και τα έχουμε πει, μπορεί να τον εκτιμούμε και να τον σεβόμαστε, ωστόσο, το έχω πει για όλους εδώ ότι αν διαφωνούμε, θα διαφωνούμε και έντονα. Εξάλλου, το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, θα τον σέβεστε σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δεν θα τον σέβεστε με τη λογική να μην αντιπαρατίθεστε με τις απόψεις του. Το θέλει και ο ίδιος εξάλλου», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Τέρενς Κουίκ: «Νόμιζα ότι θα έβγαινα στις 9»

Ο Τέρενς Κουίκ βγήκε στον αέρα λίγα λεπτά πριν από τις 10, δηλαδή σχεδόν μία ώρα μετά την έναρξη της εκπομπής «Το Πρωινό». «Εγώ νόμιζα ότι θα βγω κατά τις 9 η ώρα και αναγκάστηκα να μετακινηθώ στο γραφείο μου εδώ στη HuffPost, οπότε σου μιλάω τώρα με το κινητό τηλέφωνο. Φαντάζομαι ότι από Τετάρτη θα τα πάμε καλύτερα», σχολίασε ο Τέρενς Κουίκ.

Σημειώνεται ότι λίγα λεπτά αργότερα ο Τέρενς Κουίκ τόνισε ότι όταν μιλάει δεν θέλει να παρεμβαίνουν άλλα μέλη της εκπομπής. «Σας παρακαλώ πολύ να μην ανακατεύεται άλλος στην κουβέντα μας. Θα είμαι λίγο αυστηρός σε αυτό το θέμα», σημείωσε ο Τέρενς Κουίκ όταν μπήκε στην κουβέντα τους η Φωτεινή Πετρογιάννη για να κάνει ένα δικό της σχόλιο.

Δείτε το σημείο στο 02:35: