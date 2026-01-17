Με μια ανάρτηση του στο Instagram, ο Τέρενς Κουίκ αβακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα θα βρίσκεται στο Πρωινό του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα.

Ειδικότερα, ο έμπειρος δημοσιογράφος θα βρίσκεται τρεις φορές την εβδομάδα στην πρωινή εκπομπή προκειμένου να σχολιάζει τα γεγονότα και την επικαιρότητα της ημέρας.

«Από την άλλη εβδομάδα ξαναβρίσκω το τηλεοπτικό μου σπίτι. Τον ΑΝΤ1 που “έχτισα”. Με χαρά θα βρίσκομαι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στις 09:00 στο διπλανό παράθυρο με τον Γιώργο Λιάγκα να συζητάμε/σχολιάζουμε τα γεγονότα της ημέρας», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.