Ο Γιώργος Λιάγκας ξάφνιασε τους συνεργάτες του καθώς ανακοίνωσε ότι θα προστεθεί ακόμα ένα πρόσωπο στην ομάδα της εκπομπής «Το Πρωινό», χωρίς να αποκαλύψει τ΄ όνομά του.

«Από τη Δευτέρα, στην εκπομπή αυτή, θα προστεθεί ένας άνθρωπος -δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα- ούτε μη με ρωτάτε ποιος είναι. Δεν το ξέρει κανένας σας. Το ξέρω μόνο εγώ. Και η αρχισυντάκτρια, κυρία Ζορκάδη. Θα προστεθεί ένα μέλος εδώ στην ομάδα, που θεωρώ ότι θα έχουμε μια πάρα πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Αυτά», ανέφερε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1