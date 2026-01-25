Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα 25 Ιανουαρίου 2026 σε διαμέρισμα στην οδό Βιχμανστράσε στην περιοχή Τίεργκάρτεν του Βερολίνου, προκαλώντας μεγάλο συναγερμό στις αρχές.

Τουλάχιστον πέντε άτομα τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς, με δύο από τους τραυματίες να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία του Βερολίνου επιβεβαίωσε πως οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα περίπου στις 17:00 σε διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου ενός κτιρίου κοντά στον ζωολογικό κήπο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ασθενοφόρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και έχουν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή, ενώ οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Σε κάποια μέσα αναφέρεται ότι υπάρχουν προσαγωγές ή συλλήψεις υπόπτων, όμως οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει επίσημες λεπτομέρειες για τυχόν αιτία ή κίνητρο πίσω από το περιστατικό.