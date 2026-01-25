Στη Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Κώστας Τσιμίκας, όπως επιβεβαίωσε ο τεχνικός διευθυντής της Ρόμα, Ρίκι Μασάρα, πριν την έναρξη του αγώνα με τη Μίλαν.

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι στην ιταλική ομάδα ως δανεικός από την αγγλική, τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε καθώς δεν κατάφερε να κερδίσει θέση βασικού.

Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, όπως ανέφεραν τα ιταλικά ΜΜΕ τους τελευταίους μήνες, δεν ήταν ικανοποιημένος από τον Τσιμίκα, δεν πείστηκε ότι μπορεί να δώσει στην ομάδα αυτά που ήθελε ο ίδιος και έτσι εισηγήθηκε στη διοίκηση την αποχώρησή του.

Οι Ρωμαίοι, επομένως, αποφάσισαν να διακόψουν τον δανεισμό του, με τον Μασάρα να επιβεβαιώνει στις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι με τη Μίλαν ότι είναι σε συζητήσεις με τη Λίβερπουλ για την επιστροφή του Τσιμίκα στην Αγγλία.