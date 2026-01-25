Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που ανασύρθηκε στο λιμάνι της Ερμούπολης. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη 104 ετών, κάτοικο Σύρου, την οποία αναγνώρισε συγγενικό της πρόσωπο.

Την άτυχη γυναίκα εντόπισαν περαστικοί λίγο μετα τις 13.00 την Κυριακή (25/1) και ενημέρωσαν στη συνέχεια τις αρμόδιες αρχές οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Η σορός ανασύρθηκε από το λιμάνι με τη βοήθεια ιδιωτικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Σύρου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανακριση απο το Λιμεναρχείο Σύρου. H σορός θα μεταφερθεί στον Πειραιά για την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.