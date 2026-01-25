Συναγερμός κινητοποίησε πριν από λίγη ώρα τις Αρχές στο λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο, όταν πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο εντόπισαν σορό να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή και ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με βάση όσα μεταδίδει το cyclades24 , η σορός ανήκει σε γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα παραμένει άγνωστη. Στο λιμάνι έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στη διαχείριση του περιστατικού.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου και θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει.

Την προανάκριση για το συμβάν ανέλαβε το Λιμεναρχείο Σύρου.