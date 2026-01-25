Δύο νέοι άνθρωποι, 19 και 17 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ του Σαββάτου στην Παραλία Πατρών. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Συγγενείς φίλοι καταρρακωμένοι φτάνουν από το πρωί στο σημείο, με κλάματα χωρίς να μπορούν να αρθρώσουν λέξη….αφήνουν λίγα λουλούδια και κεριά. Οι στιγμές είναι δραματικές…Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως χάθηκε ο 19χρονος Νίκος και η 17χρονη Αγγελική που ήταν η συνοδηγός στο μοιραίο όχημα.