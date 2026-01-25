Με ανάρτησή του στα social media μετά τον αγώνα του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό, όπου είχε επεισόδιο με τον Σάσα Βεζένκοβ, ο Ανδρέας Πετρόπουλος αποκάλυψε ότι άγνωστος έκοψε τα φρένα του αυτοκινήτου του.

Ήταν ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη ένταση καθώς αρχικά υπήρξε έντονη λογομαχία ανάμεσα στους δύο προπονητές, Άρη Λυκογιάννη και Γιώργο Μπαρτζώκα, για να ακολουθήσει το επεισόδιο του Πετρόπουλου με τον Βεζένκοβ.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού αποβλήθηκε σε αυτή τη φάση και αυτός του Κολοσσού χρεώθηκε με αντιαθλητικό και μετά το τέλος του αγώνα με ανάρτησή του στα social media αποκάλυψε ότι άγνωστος έκοψε τα φρένα του αυτοκινήτου του.

«Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους… Να σημειωθεί ότι υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου! Καραγκιόζηδες», ανέφερε ο Πετρόπουλος σε story στο Instagram.