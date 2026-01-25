Μία κόντρα που είχαν σε διεκδίκηση ριμπάουντ οι Πετρόπουλος και Βεζένκοφ, άναψε το φυτίλι στην αναμέτρηση του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό, αλλά ευτυχώς καμία «βόμβα» δεν έσκασε στη Ρόδο με την αναμέτρηση να βρίσκει νικητές τους Ερυθρόλευκους με 85-98.

Οι Ροδίτες έβαλαν δύσκολα στην ομάδα του Μπαρτζώκα με τους Ραντλ και Μακ να είναι σε μεγάλη μέρα. Ειδικά ο πρώτος ήταν «φωτιά» έξω από τα 6,25μ. έχοντας 7/8 τρίποντα.

Από την άλλη οι Πειραιώτες, χωρίς τον Ντιλικινά τον Μόρις και τον Γουόκαπ αλλά και με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αποχωρεί με ενοχλήσεις στο τέλος του ημιχρόνου, έβρισκαν απαντήσεις με τον εκπληκτικό Γουόρντ που πέτυχε ένα εντυπωσιακό triple double με 18π., 10ρ. και 10 ασίστ., τον φοβερό σε άμυνα και επίθεση Χολ (18π.) αλλά και τους Βεζένκοφ (23), Ντόρσεϊ (15) και Πίτερς (10).

Στα μεσα της τέταρτης περιόδου ο Πετρόπουλος «πιάστηκε» με τον Βεζένκοφ σε ένα ριμπάουντ με αποτέλεσμα ο παίκτης του Κολοσσού να σπρώξει τον αρχηγό του Ολυμπιακού που απάντησε και αποβλήθηκε εν μέσω μεγάλης νευρικότητας και αναστάτωσης.

Ενταση υπήρξε και ανάμεσα τους Μπαρτζώκα και Λυκογιάννη, η οποία ευτυχώς δεν συνεχίστηκε.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός βρήκε ενέργεια, οι Γουόρντ και Ντόρσεϊ τράβηξαν στην επίθεση, ο Χολ έκοβε σουτ κατά βούληση και η ομάδα του Πειραιά πήρε διαφορά ασφαλείας χωρίς να κινδυνέψει μέχρι το τέλος.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζιοπάνος, Μαρτινάκος, Πολάτογλου

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-27, 46-43, 63-77, 85-98

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Ραντλ 26 (2/4 δίποντα, 7/8 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μακ 22 (1/5 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 2/3 βολές), Νίκολς 6 (2/9 σουτ, 4 ασίστ), Γκαλβανίνι 4, Άκιν 6 (3/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκούντγουιν 4, Καράμπελας 3 (1), Κολοβέρος 7 (3/6 δίποντα, 1/2 βολές), Πετρόπουλος, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης 2, Κουρουπάκης 5

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόρντ 18 (5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/7 βολές, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα), Βεζένκοβ 23 (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Παπανικολάου 1 (5 ασίστ), Ντόρσεϊ 15 (2/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ασίστ, 5 λάθη), Τζόουνς 6 (2/2 δίποντα, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Λαρεντζάκης 4 (5 ασίστ), Πίτερς 10 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ), Χολ 18 (6/7 δίποντα, 6/6 βολές, 8 ριμπάουντ), Φουρνιέ 3 (1 τρίποντο, 2 ασίστ, 4 λάθη)