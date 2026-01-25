Ο Ολυμπιακός πήρε την εκτός έδρας νίκη επί του Κολοσσού για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, σε ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρξαν πολλά νεύρα, με τον Σάσα Βεζένκοβ να πιάνεται στα χέρια με τον Αντώνη Πετρόπουλο και να αποβάλλεται.

Ο αγώνας είχε μεγάλη ένταση, με τους δύο προπονητές, Γιώργο Μπαρτζώκα και Άρη Λυκογιάννη, να έχουν έντονη λογομαχία όταν ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» ζήτησε από τους διαιτητές να χρεωθεί με τεχνική ποινή ο πάγκος των γηπεδούχων για διαμαρτυρίες.

Αυτή η ένταση πέρασε και στο παρκέ και έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν οι Βεζένκοβ και Πετρόπουλος πιάστηκαν στα χέρια, με τον παίκτη του Κολοσσού να σπρώχνει τον σταρ του Ολυμπιακού, ο οποίος προσπάθησε να απαντήσει με γροθιά.

Αποτέλεσμα ήταν ο Πετρόπουλος να χρεωθεί με αντιαθλητικό και ο Βεζένκοβ επίσης με αντιαθλητικό και αποβολή.