Σαν σήμερα το 2020, ο παγκόσμιος αθλητισμός συγκλονίστηκε από μια είδηση που έμοιαζε αδιανόητη: ο Κόμπι Μπράιαντ χάνει τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου στο Calabasas της Καλιφόρνια. Μαζί του, η 13χρονη κόρη του, Gianna, και άλλοι επτά επιβαίνοντες, βυθίζοντας στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον πλανήτη.

Το ελικόπτερο τύπου Sikorsky S-76B κατευθυνόταν προς ένα τουρνουά νεανικού μπάσκετ, όταν η πυκνή ομίχλη και η χαμηλή ορατότητα οδήγησαν στην τραγωδία. Σύμφωνα με το πόρισμα του NTSB, η απώλεια προσανατολισμού του πιλότου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών ήταν η μοιραία αιτία που οδήγησε στην πρόσκρουση σε λοφώδη περιοχή.

Ο Kobe δεν ήταν απλώς ένας ταλαντούχος μπασκετμπολίστας· ήταν η προσωποποίηση της εμμονικής τελειότητας. Το «Mamba Mentality» του ανάγκασε το ίδιο το άθλημα να εξελιχθεί, εμπνέοντας αθλητές κάθε επιπέδου να ξεπεράσουν τα όριά τους.

Η μυθική διαδρομή του με τους LA Lakers:

5 Πρωταθλήματα NBA: Η απόλυτη κυριαρχία στο κορυφαίο επίπεδο.

18 Συμμετοχές σε All-Star: Μια σταθερή παρουσία στην ελίτ για δύο δεκαετίες.

MVP & Finals MVP: Η αναγνώριση ως ο κορυφαίος των κορυφαίων.

Τον Δεκέμβριο του 2017, σε μια συγκινητική τελετή, ο Κόμπι Μπράιαντ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που είδε δύο διαφορετικά νούμερα, τη φανέλα 8 και τη φανέλα 24 από την ίδια ομάδα να αποσύρονται ταυτόχρονα. Ήταν η απόλυτη αναγνώριση για τις δύο διαφορετικές «ζωές» που χάρισε στους Λέικερς.

6 επικές στιγμές του Κόμπι που έγραψαν ιστορία

Οι 81 πόντοι απέναντι στους Ράπτορς

Μια βραδιά που έγινε σημείο αναφοράς για το σύγχρονο ΝΒΑ, με τον Μπράιαν να «γράφει» 81 πόντους, επίδοση-ορόσημο που στέκεται δίπλα στις πιο ακραίες ιστορίες σκοραρίσματος όλων των εποχών.

Το alley-oop στον Σακ στο Game 7 με το Πόρτλαντ

Στο καθοριστικό παιχνίδι των τελικών της Δύσης το 2000, η φάση «Κόμπι προς Σακ» έμεινε ως στιγμιότυπο μιας ολόκληρης εποχής των Λέικερς.

Το έβδομο ματς των τελικών το 2010 απέναντι στους Σέλτικς

Σε μια σειρά αγώνων με τεράστιο βάρος, απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο, οι Λέικερς παίρνουν τον τίτλο και ο Μπράιαν συμπληρώνει το πέμπτο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Το τελευταίο παιχνίδι και το «Mamba out»

Στο φινάλε της καριέρας του, κλείνει με 60 πόντους και μια αποχαιρετιστήρια ατάκα που έμεινε σαν υπογραφή: «What can I say, Mamba out.»

Το moonwalk τελετουργικό του

Όταν ο Κόμπι Μπράιαντ πήγαινε στη γραμμή των ελεύθερων βολών, ήταν σαν να ανέβαινε στη σκηνή. Το γήπεδο ησύχαζε, τα φώτα έμοιαζαν να χαμηλώνουν, και το παιχνίδι έμοιαζε περισσότερο με σόλο παράσταση. Σε αυτό το στιγμιότυπο, χορεύει με το παρκέ και με μία καθαρή, αβίαστη κίνηση αφήνει τη μπάλα να φύγει στο διχτάκι σαν να είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Δεν ήταν απλώς τεχνική, ήταν αυτοπεποίθηση και καθαρό Mamba ύφος.

Όταν κέρδισε και Όσκαρ

Εκτός παρκέ, έφτιαξε μια δεύτερη εικόνα του εαυτού του, ως δημιουργός και αφηγητής. Το μικρού μήκους «Dear Basketball», βασισμένο στο αποχαιρετιστήριο γράμμα του, κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

450: Ισχυρός σεισμός πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές καταστροφές και να σκοτωθούν πολλοί άνθρωποι.

1784: Ο Μπέντζαμιν Φράνκλιν, από τους ιδρυτές – πατέρες του αμερικανικού έθνους, σε επιστολή προς την κόρη του εκφράζει την αντίθεσή του για την επιλογή του αετού ως συμβόλου των ΗΠΑ. Ο ίδιος προτιμούσε τη γαλοπούλα.

1821: Αρχίζει η διάσκεψη της Βοστίτσας (Αίγιο), μια κρίσιμη σύσκεψη Φιλικών, προκρίτων και ιεραρχών της βόρειας Πελοποννήσου για το πότε και πώς θα εκδηλωθεί ο ξεσηκωμός. Στο σπίτι του Ανδρέα Λόντου, ο Παπαφλέσσας, ως απεσταλμένος της Φιλικής Εταιρείας και του Αλέξανδρου Υψηλάντη, πιέζει για άμεση έναρξη, επικαλείται «πληρεξούσια» και εντολές για προετοιμασία μεγάλων δυνάμεων (με αναφορές ακόμη και σε 25.000 άνδρες) και προβάλλει ως συμβολική ημερομηνία την 25η Μαρτίου. Οι παριστάμενοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί, συζητούν εναλλακτικά χρονικά ορόσημα και, χωρίς να «κλειδώσουν» μία κοινά αποδεκτή ημερομηνία, καταλήγουν να κερδίσουν χρόνο, επιταχύνοντας όμως τις προετοιμασίες που θα οδηγήσουν στη γρήγορη κλιμάκωση της Επανάστασης.

1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας ορκίζεται στο Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, προσωρινή έδρα της κυβέρνησής του, ως ο πρώτος κυβερνήτης του Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους.

1885: Στρατεύματα πιστά στον Μαχντί καταλαμβάνουν το Χαρτούμ έπειτα από πολύμηνη πολιορκία, βάζοντας τέλος στην οργανωμένη άμυνα της αιγυπτιακής διοίκησης στο Σουδάν. Κατά την πτώση της πόλης σκοτώνεται ο Βρετανός στρατηγός και γενικός κυβερνήτης Τσαρλς Τζορτζ Γκόρντον («Γκόρντον Πασάς»), γεγονός που προκαλεί τεράστιο σοκ στη Βρετανική κοινή γνώμη και γίνεται σημείο καμπής για τη σύγκρουση που έμεινε γνωστή ως Μαχντική Εξέγερση.

1905: Κοντά στην Πρετόρια, στο ορυχείο Premier (σημερινό Cullinan Mine), ανακαλύπτεται το «Κάλιναν», το μεγαλύτερο ακατέργαστο διαμάντι κοσμηματικής ποιότητας που έχει βρεθεί ποτέ, βάρους 3.106,75 καρατίων (περίπου 621,35 γραμμάρια), από τον επιθεωρητή του ορυχείου Φρέντερικ Γουέλς. Το διαμάντι, που πήρε το όνομα του ιδιοκτήτη του ορυχείου Τόμας Κάλιναν, θα αγοραστεί αργότερα από την κυβέρνηση του Τρανσβάαλ και θα δοθεί ως δώρο στον Βασιλιά Εδουάρδο Ζ΄, πριν κοπεί στο Άμστερνταμ από την Joseph Asscher & Co. σε δεκάδες λίθους, με πιο γνωστούς τους Cullinan I και II που συνδέθηκαν με τα βρετανικά βασιλικά κοσμήματα.

1932: Η αγροτική εξέγερση, λόγω της οικονομικής κρίσης, παίρνει πανελλαδικές διαστάσεις.

1936: Το ΚΚΕ μπαίνει για πρώτη φορά στη Βουλή με το σχήμα του «Παλλαϊκού Μετώπου». Λαμβάνει 15 έδρες και 73.411 ψήφους. Οι Φιλελεύθεροι καταλαμβάνουν 126 έδρες και το Λαϊκό κόμμα 72.

1986: Ο κιθαρίστας των Lynyrd Skynyrd, Άλεν Κόλινς τραυματίζεται σοβαρά σε τροχαίο στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, στο οποίο σκοτώνεται και η σύντροφός του Ντέμπρα Τζιν Γουότς, και μένει μόνιμα παράλυτος από τη μέση και κάτω, με περιορισμένη χρήση των χεριών, γεγονός που βάζει ουσιαστικά τέλος στις ζωντανές εμφανίσεις του ως μουσικού.

1992: Η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού», παίρνει το πρώτο Κρατικό Βραβείο Κινηματογράφου.

1995: Ο υπουργός Εξωτερικών, Κάρολος Παπούλιας, ματαιώνει την επίσκεψή του στο Άουσβιτς, ύστερα από την επιμονή της Πολωνίας να αναρτηθεί η σκοπιανή σημαία με τον Ήλιο της Βεργίνας, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια από την απελευθέρωση των κρατουμένων του ναζιστικού στρατοπέδου.

1998: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον κάνει ζωντανή τηλεοπτική δήλωση από τον Λευκό Οίκο και αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε σεξουαλική σχέση με τη μαθητευόμενη υπάλληλο Μόνικα Λεβίνσκι, λέγοντας «I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.» («Δεν είχα σεξουαλικές σχέσεις με εκείνη τη γυναίκα, τη δεσποινίδα Λεβίνσκι.»). Η άρνηση γίνεται στο πλαίσιο της υπόθεσης που συνδέεται με την αγωγή της Πόλα Τζόουνς και την έρευνα του Κένεθ Σταρ, η οποία αργότερα οδηγεί στην παραπομπή του Κλίντον σε δίκη καθαίρεσης, όταν αποκαλύπτεται ότι η σχέση υπήρξε και ότι οι αρχικές καταθέσεις του κρίθηκαν παραπλανητικές. Χρόνια αργότερα, η Μόνικα Λεβίνσκι επιστρέφει στο βάρος εκείνης της στιγμής, λέγοντας πως η σχέση «ήταν συναινετική, αλλά ήταν μια κατάφωρη κατάχρηση εξουσίας» και περιγράφοντας τη δημόσια διαπόμπευση ως εμπειρία όπου «κακοποιήθηκα μπροστά σε όλο τον κόσμο», ενώ παραδέχεται ότι το να ακούει τον πιο ισχυρό άντρα στον κόσμο να λέει «Δεν είχα σεξουαλική σχέση με εκείνη τη γυναίκα» της άφησε «ένα βάρος» που την ακολούθησε για χρόνια.

2005: Η Κοντολίζα Ράις γίνεται η πρώτη έγχρωμη, που αναλαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

2007: Νέος πρόεδρος της UEFA εκλέγεται ο παλαίμαχος Γάλλος ποδοσφαιριστής, Μισέλ Πλατινί.

2008: Έρευνα δείχνει ότι σε κάθε Ευρωπαίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «27» αναλογούν σχεδόν 500 κιλά σκουπίδια, κυρίως από την κατανάλωση τροφών και διάφορες συσκευασίες. «Πρωταθλητές» αναδεικνύονται οι Έλληνες, οι Ιρλανδοί και οι Κύπριοι, βάσει πληθυσμού και έκτασης.

2015: Σχηματίζεται κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ο Αλέξης Τσίπρας ορκίζεται πρωθυπουργός με πολιτικό όρκο.

2021: Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού διεθνώς ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια.

