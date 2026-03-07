Η 8η Μαρτίου είναι η Ημέρα της Γυναίκας, μια ημέρα τιμής για όλες όσες αγωνίστηκαν για ισότητα μεταξύ των φύλων. Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε για πρώτη φορά σαν σήμερα το 1911 και και συνδέθηκε από την πρώτη στιγμή με τους αγώνες για δικαιώματα, ορατότητα και ισότιμη θέση στην κοινωνία. Από τη διεκδίκηση του δικαιώματος ψήφου και της ισότιμης εργασίας έως την παρουσία των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στην πολιτική, την επιστήμη, τον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή, η 8η Μαρτίου υπενθυμίζει πως η πορεία προς την ισότητα παραμένει μακρά, γεμάτη εμπόδια, κατακτήσεις και διαρκείς διεκδικήσεις.

Στην Ελλάδα, η πορεία αυτή έχει σημαδευτεί από γυναίκες διεκδίκησαν δικαιώματα και άνοιξαν δρόμους σε τομείς που για χρόνια φάνταζαν απρόσιτοι για το γυναικείο φύλο.

Από την Υπατία της Αλεξάνδρειας, που πλήρωσε με τη ζωή της το δικαίωμα να σκέφτεται και να διδάσκει δημόσια, μέχρι την Ελένη Μπούκουρη‑Αλταμούρα, που ντύθηκε άνδρας για να σπουδάσει ζωγραφική στην Ιταλία και άνοιξε τον δρόμο για τις γυναίκες στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Από τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν η Καλλιρρόη Παρρέν διωκόταν και εξοριζόταν στην Ύδρα για τις φεμινιστικές και πολιτικές της ιδέες, μέχρι το 1953, όταν η Ελένη Σκούρα «έσπαγε» το ανδρικό άβατο της Βουλής ως η πρώτη Ελληνίδα βουλεύτρια, και τη Μεταπολίτευση, όταν η Μελίνα Μερκούρη μετέτρεπε τον πολιτισμό σε όχημα διεκδίκησης και διεθνούς ακρόασης της φωνής των γυναικών, η διαδρομή προς την ισότητα αποτυπώνεται σε γυναίκες που βγήκαν μπροστά πολύ πριν η κοινωνία είναι έτοιμη να τις ακολουθήσει.

Σε μια εποχή όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπες με στερεότυπα, ανισότητες και κοινωνικά εμπόδια, αυτές οι πρωτοπόρες λειτουργούν ως ζωντανή υπενθύμιση ότι κάθε δικαίωμα κατακτήθηκε με επιμονή, σύγκρουση και προσωπικό κόστος. Η διαδρομή τους φωτίζει όσα κερδήθηκαν, αλλά και όσα μένουν ακόμη να διεκδικηθούν.

Διαβάστε το αφιέρωμα του Newsbeast για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με τις Πρωτοπόρες Ελληνίδες που γκρέμισαν στερεότυπα στην επιστήμη, την πολιτική, τη Δικαιοσύνη, την ανώτατη εκπαίδευση, τις τέχνες, τον αθλητισμό, τη δημοσιογραφία, τη ναυτοσύνη και τη μουσική, αφήνοντας πίσω τους μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και αποτέλεσαν σύμβολα διαρκούς διεκδίκησης και έκαναν ένα βήμα μπροστά προς την ισότητα των φύλων.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1775: Ένας ανώνυμος συγγραφέας, που κατά κάποιους θεωρείται ο Τόμας Πέιν, δημοσιεύει το άρθρο «Η Αφρικανική Δουλεία στην Αμερική», το πρώτο κείμενο στις αμερικανικές αποικίες που καλεί για την απελευθέρωση των σκλάβων και την κατάργηση της δουλείας.

1817: Ιδρύεται το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το οποίο αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στον κόσμο.

1822: Οι κλέφτες του Ολύμπου υψώνουν το λάβαρο της Επανάστασης στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας στο Λιβάδι Λάρισας, σηματοδοτώντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού αγώνα για ανεξαρτησία.

1887: Η Καλλιρρόη Παρρέν κυκλοφορεί την «Εφημερίδα των Κυριών», την πρώτη ελληνική εφημερίδα γραμμένη και εκδιδόμενη αποκλειστικά από γυναίκες. Το έντυπο γίνεται σημαντικό μέσο για την προώθηση των δικαιωμάτων και της εκπαίδευσης των γυναικών στην Ελλάδα.

1911: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται για πρώτη φορά, προβάλλοντας τα δικαιώματα και την ισότητα των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

1920: Ιδρύεται το Αραβικό Βασίλειο της Συρίας, το πρώτο σύγχρονο αραβικό κράτος, που αποτελεί σημαντικό σταθμό για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

1924: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της οικονομικής εφημερίδας «Η Ναυτεμπορική», που καταγράφει την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και συμβάλλει στην εξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

1941: Ο Γεώργιος Βλάχος δημοσιεύει στην εφημερίδα «Καθημερινή» την ιστορική ανοιχτή επιστολή προς τον Αδόλφο Χίτλερ, λίγες μέρες πριν την επίθεση των Γερμανών στην Ελλάδα. Η επιστολή καθορίζει τη στάση της εφημερίδας και του ελληνικού Τύπου απέναντι στον πόλεμο.

1944: Τελειώνει η Μάχη της Κοκκινιάς, όπου οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ επικρατούν απέναντι στους Γερμανούς κατακτητές και τους συνεργάτες τους, αφήνοντας πίσω δεκάδες θύματα και τραυματίες.

1963: Στη Βραζιλία, ξεσπούν επεισόδια όταν οπαδοί της Σάο Πάολο κατηγορούν τον Πελέ ότι πέτυχε πέντε γκολ με τη βοήθεια της μαύρης μαγείας. Ο απολογισμός είναι ένας νεκρός και 10 τραυματίες.

1970: Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του προέδρου της Κύπρου, αρχιεπισκόπου Μακαρίου, από την ακροδεξιά εθνικιστική οργάνωση «Εθνικό Μέτωπο», όταν το ελικόπτερο του Μακαρίου δέχεται επίθεση.

1974: Ανοίγει στο Παρίσι το αεροδρόμιο «Σαρλ Ντε Γκολ», το οποίο θα αποτελέσει το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Γαλλίας.

1986: Η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα γίνεται η πρώτη τενίστρια που κερδίζει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια σε τουρνουά τένις. Παράλληλα, κατέχει το ρεκόρ κερδών σε μία χρονιά με 2.173.556 δολάρια το 1984.

1992: Στην Ταϊλάνδη, το ναυάγιο ενός πλοίου που μετέφερε επιβάτες στο νησί Σι Τσανγκ για μια βουδιστική γιορτή προκαλεί τον θάνατο 119 ατόμων, όταν συγκρούεται με πετρελαιοφόρο.

1994: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτίει φόρο τιμής στη Μελίνα Μερκούρη, τηρώντας ενός λεπτού σιγή για την καλλιτέχνιδα και πολιτικό, που υπήρξε σύμβολο της ελληνικής κουλτούρας και της διεθνούς πολιτικής.

1996: Χιλιάδες Ελληνίδες και Ελληνοκύπριες διαδηλώνουν έξω από την τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, διαμαρτυρόμενες για τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα βιασμών και βασανιστηρίων κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

1995: Ο Κωστής Στεφανόπουλος εκλέγεται νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τρίτη ψηφοφορία στη Βουλή των Ελλήνων.

2007: Ψηφίζεται ο νόμος – πλαίσιο για τα ΑΕΙ στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, σημειώνονται επεισόδια, κορυφούμενα με το κάψιμο της σκοπιάς στον Άγνωστο Στρατιώτη.

2013: Η ισλαμιστική οργάνωση ISI επεκτείνει τη δράση της στη Συρία και μετονομάζεται σε Ισλαμιστικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε (ISIS), με στόχο τη δημιουργία ενός ισλαμικού κράτους στις σουνιτικές περιοχές του Ιράκ και της Συρίας.

2021: Η Ελλάδα ανακοινώνει το νεαρότερο θύμα της COVID-19, ένα βρέφος 37 ημερών.

2021: Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ υπογράφουν συμφωνία για την κατασκευή του μεγαλύτερου και βαθύτερου υποβρύχιου καλωδίου στον κόσμο, το οποίο θα συνδέσει ηλεκτρικά τις τρεις χώρες, έναντι 900 εκατ. δολαρίων. Η ολοκλήρωση της κατασκευής αναμένεται το 2024.

Γεννήσεις

1790 – Μάρκος Μπότσαρης (20 Ιανουαρίου 1790 – 9 Αυγούστου 1823), Έλληνας, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και οπλαρχηγός των Σουλιωτών. Καθιερώθηκε ως σύμβολο γενναιότητας και αυτοθυσίας, ιδιαίτερα μετά τη θυσία του στη μάχη του Κεφαλόβρυσου το 1823. Η δράση του και το ηρωικό του τέλος επηρέασαν βαριά τη συνέχιση του αγώνα για την ανεξαρτησία.

1849 – Γεώργιος Βιζυηνός (1849 – 24 Σεπτεμβρίου 1896), Έλληνας, ποιητής και πεζογράφος, γνωστός για τα ψυχογραφικά του διηγήματα, με πιο χαρακτηριστικό το «Το αμάρτημα της μητρός μου». Ως λογοτεχνικό ψευδώνυμο χρησιμοποίησε το όνομα Γεώργιος Μιχαηλίδης, και θεωρείται από τους πρωτοπόρους της ελληνικής λογοτεχνίας, με έργα που αναδείκνυαν τα συναισθηματικά βάθη των χαρακτήρων του.

1946 – Γιάννης Πάριος, Έλληνας, τραγουδιστής, από τους πιο επιτυχημένους ερμηνευτές του ερωτικού τραγουδιού. Με τη χαρακτηριστική φωνή του και τις δεκάδες επιτυχίες του, όπως «Το Κύμα» και «Πάλι Πάλι», κατέκτησε το ελληνικό κοινό και απέκτησε μεγάλη διεθνή καριέρα, παραμένοντας ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της λαϊκής μουσικής.

1968 – Μπάμπης Στόκας, Έλληνας, τραγουδιστής και συνθέτης, ιδρυτικό μέλος των Πυξ Λαξ, που με την χαρακτηριστική του φωνή και τη συμμετοχή του σε δημιουργίες του συγκροτήματος απέκτησε ιδιαίτερη δημοτικότητα. Στη συνέχεια, ακολούθησε μια επιτυχημένη προσωπική πορεία στο έντεχνο και λαϊκό τραγούδι.

1975 – Πέγκυ Ζήνα, Ελληνίδα, τραγουδίστρια, από τις πιο δημοφιλείς του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Με μεγάλες επιτυχίες όπως «Ούτε μια λέξη» και «Με σένα ή με κανέναν», διατηρεί έντονη παρουσία στις μουσικές σκηνές και στα ραδιόφωνα της Ελλάδας με δυναμικές ερμηνείες και στιχουργική που αγγίζει τις πιο έντονες συναισθηματικές χορδές του κοινού. (

Θάνατοι

415 – Υπατία (355 – 415 μ.Χ.), Ελληνίδα, νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός, από τις πρώτες γνωστές γυναίκες επιστήμονες στην ιστορία. Γνωστή για τις φιλοσοφικές της διδασκαλίες στην Αλεξάνδρεια, έγινε θύμα θρησκευτικού φανατισμού και δολοφονήθηκε βάναυσα από όχλο, γεγονός που σήμανε το τέλος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και την αρχή της παλαιότερης θρησκευτικής κυριαρχίας.

Ερμής, Θεόδωρος, Θεοδώρα, Θεοφύλακτος, Θεοφύλακτη

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας