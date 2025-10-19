Ήταν 20 Οκτωβρίου 1977 όταν η ροκ μουσική βυθίστηκε στο πένθος. Το αεροπλάνο που μετέφερε το συγκρότημα Lynyrd Skynyrd συνετρίβη σε δασική περιοχή του Μισισίπι, μόλις πέντε μίλια πριν από τον προορισμό του, αφήνοντας πίσω του έξι νεκρούς — ανάμεσά τους τρία από τα βασικά μέλη της μπάντας: τον τραγουδιστή Ρόνι Βαν Ζαντ, τον κιθαρίστα Στιβ Γκέινς και την τραγουδίστρια Κάσι Γκέινς. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά, όμως επέζησαν.

Το αεροπλάνο, ένα παλιό Convair CV-240 του 1948, είχε απογειωθεί από τη Νότια Καρολίνα με προορισμό τη Νέα Ορλεάνη, όπου το συγκρότημα θα έδινε συναυλία στο Southeastern Louisiana University. Εν πτήσει, οι κινητήρες παρουσίασαν βλάβη λόγω έλλειψης καυσίμων, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να επιχειρήσουν αναγκαστική προσγείωση. Το αεροσκάφος όμως προσέκρουσε σε δέντρα και διαλύθηκε, κόβοντας απότομα την πορεία ενός από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της αμερικανικής ροκ.

Η τραγωδία σημειώθηκε μόλις τρεις ημέρες μετά την κυκλοφορία του πέμπτου τους άλμπουμ, Street Survivors. Στο εξώφυλλο του δίσκου, τα μέλη του συγκροτήματος εικονίζονταν να στέκονται μέσα σε φλόγες — μια εικόνα που θεωρήθηκε ανατριχιαστικά προφητική. Μετά το δυστύχημα, η δισκογραφική εταιρεία απέσυρε το εξώφυλλο και το αντικατέστησε με ένα νέο, χωρίς τις φλόγες.

Οι Lynyrd Skynyrd ήταν από τους πρωτοπόρους του Southern rock, ενός είδους που ένωσε τη ροκ με την αμερικανική country και τη soul. Με τραγούδια όπως το «Sweet Home Alabama» και το επικό «Free Bird», κατέκτησαν τη μουσική σκηνή της δεκαετίας του ’70 και έγιναν σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Ιδιαίτερα το «Free Bird», με τον στίχο «If I leave here tomorrow, would you still remember me?», απέκτησε μετά την τραγωδία σχεδόν προφητική διάσταση.

Το δυστύχημα του 1977 διέκοψε βίαια την πορεία του συγκροτήματος, αλλά όχι την κληρονομιά του. Το 1987, οι Lynyrd Skynyrd επανενώθηκαν με επιζήσαντα μέλη και τον μικρότερο αδελφό του Ρόνι, Τζόνι Βαν Ζαντ, στα φωνητικά.

1820: Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Κ. Υψηλάντης και οι «Φιλικοί» αποφασίζουν να κηρύξουν επανάσταση στη Μολδοβλαχία, προετοιμάζοντας το έδαφος για την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

1827: Σημειώνεται η Ναυμαχία του Ναβαρίνου, όπου ο στόλος των Μεγάλων Δυνάμεων (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία) υπό τους ναυάρχους Δεριγνύ, Κόδριγκτον και Χέιντεν, υπερισχύει του τουρκοαιγυπτιακού στόλου του Ιμπραήμ. Η νίκη αυτή έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην ανεξαρτησία της Ελλάδας.

1888: Εγκαινιάζεται το Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα, το οποίο αργότερα θα γίνει ένα από τα εμβληματικότερα κτίρια της πόλης, φιλοξενώντας διάφορες εκθέσεις και εκδηλώσεις.

1912: Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, ο Ελληνικός Στρατός διαβαίνει το Σαραντάπορο και μετά από διήμερη μάχη καταλαμβάνει τα Γιαννιτσά, ωθώντας τις τουρκικές δυνάμεις να υποχωρήσουν προς τη Θεσσαλονίκη, την οποία οι Έλληνες επιδιώκουν να απελευθερώσουν πριν τους Βουλγάρους.

1921: Υπογράφεται η Συμφωνία της Άγκυρας ανάμεσα στον Γάλλο πρεσβευτή Φρανκλέν Μπουγιόν και τον Κεμάλ Ατατούρκ, με την οποία η Γαλλία αναγνωρίζει το κεμαλικό καθεστώς και αποσύρει τα στρατεύματά της από κατεχόμενες περιοχές, αλλάζοντας τις ισορροπίες στη Μικρασιατική Εκστρατεία.

1944: Ο Σοβιετικός Στρατός και Γιουγκοσλάβοι Παρτιζάνοι, απελευθερώνουν το Βελιγράδι, πρωτεύουσα της Γιουγκοσλαβίας. Την ίδια ημέρα, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικανοί καταλαμβάνουν το Ααχεν. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη γερμανική πόλη, που πέφτει στα χέρια των συμμάχων.

1944: Ο στρατηγός Ντάγκλας Μακάρθουρ πραγματοποιεί τη θρυλική του υπόσχεση «I shall return», επιστρέφοντας στις Φιλιππίνες με αποβατική επίθεση στο νησί Λέιτε. Η επιχείρηση σηματοδοτεί την αρχή της απελευθέρωσης των Φιλιππίνων από την Ιαπωνική κατοχή, σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις του Ειρηνικού πολέμου.

1947: Η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων (HUAC) ξεκινά έρευνες για την κομμουνιστική επιρροή στη βιομηχανία του Χόλιγουντ, σηματοδοτώντας το ξέσπασμα της «Κόκκινης Φρενίτιδας». Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, σημαντικοί σκηνοθέτες, ηθοποιοί και συγγραφείς, όπως ο Έλια Καζάν και ο Γουόλτ Ντίσνεϊ, κατονομάζουν συναδέλφους τους ως κομμουνιστές. Μια ομάδα γνωστή ως «Οι Δέκα του Χόλιγουντ» αντιστέκεται στις έρευνες, καταγγέλλοντας παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Αυτό οδήγησε στη διαβόητη μαύρη λίστα, η οποία κατέστρεψε την καριέρα εκατοντάδων επαγγελματιών, αφήνοντας ανεξίτηλο σημάδι στον αμερικανικό κινηματογράφο.

1968: Ο Αριστοτέλης Ωνάσης παντρεύεται στον Σκορπιό την Τζάκι Κένεντι. Εκείνη είναι 39 ετών και εκείνος 62. Οι ελάχιστοι καλεσμένοι φτάνουν μέσα σε καταιγίδα την προηγούμενη ημέρα. Παρόντες από την πλευρά της νύφης είναι τα παιδιά της, Καρολίνα και Τζον-Τζον, η μητέρα της, Τζάνετ Νόρτον Λι, ο πατριός της, Χιου Οτσινχλος, και η αδερφή της, Λι Ράτζβιλ. Από την πλευρά του γαμπρού είναι τα παιδιά του από τον πρώτο του γάμο με την Τίνα Λιβανού, ο Αλέξανδρος και η Χριστίνα, καθόλου ευχαριστημένα με την εξέλιξη.

1968: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μεξικό, ο Αμερικανός Ντικ Φόσμπερι κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος, εισάγοντας ένα νέο παλμό στο αγώνισμα, καθώς περνά τον πήχη με την πλάτη («Φόσμπερι Φλοπ»).

1973: Ανοίγει επίσημα τις πόρτες της, μετά από 15 χρόνια, που κατασκευαζόταν, η Όπερα του Σίδνεϊ, παρουσία της Βασίλισσας της Αγγλίας Ελισάβετ Β’, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στον κόσμο.

1977: Έξι άτομα, μεταξύ των οποίων τρία μέλη του ροκ συγκροτήματος Lynyrd Skynyrd, οι Ρόνι Βαν Ζαντ, Στιβ Γκέινς και Κάσι Γκέινς, σκοτώνονται σε αεροπορικό δυστύχημα, 5 μίλια βορειοανατολικά του Γκίλσμπουργκ του Μισισίπι. Το αεροπλάνο είχε προορισμό τη Νέα Ορλεάνη, όπου η μπάντα θα έδινε συναυλία στο τοπικό πανεπιστήμιο.

1982: Τραγωδία εκτυλίσσεται στο Στάδιο «Λένιν» της Μόσχας (σημερινό Λουζνίκι) κατά τη διάρκεια του αγώνα Σπαρτάκ Μόσχας – Χάαρλεμ Ολλανδίας για το Κύπελλο UEFA. Εξαιτίας του ψύχους οι θεατές είχαν συγκεντρωθεί μόνο σε μία κερκίδα, της οποίας ήταν ανοιχτή μία μόνο έξοδος. Όταν η Σπαρτάκ πέτυχε δεύτερο γκολ λίγο πριν τη λήξη, κάποιοι φίλαθλοι που αποχωρούσαν επιχείρησαν να επιστρέψουν για να πανηγυρίσουν, προκαλώντας συνωστισμό και πανικό. Το αποτέλεσμα ήταν 66 νεκροί και τουλάχιστον 61 τραυματίες, ανάμεσά τους πολλοί έφηβοι. Η σοβιετική κυβέρνηση απέκρυψε το γεγονός για χρόνια, και ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων δημοσιοποιήθηκε μόλις το 1989.

2011: Οι αντικαθεστωτικοί στη Λιβύη σκοτώνουν τον Μουαμάρ Καντάφι στη γενέτειρά του, τη Σύρτη, βάζοντας τέλος στην πολύμηνη σύγκρουση και στην εξουσία του που διήρκεσε 42 χρόνια.

Γεννήσεις

1891 – Τζέιμς Τσάντγουικ (James Chadwick), Άγγλος φυσικός, βραβευμένος με το Νόμπελ Φυσικής το 1935 για την ανακάλυψη του νετρονίου, που αποτέλεσε θεμέλιο λίθο της σύγχρονης πυρηνικής φυσικής. Η ανακάλυψή του άνοιξε τον δρόμο για την κατανόηση της δομής του ατόμου και την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας. Συμμετείχε επίσης στο πρόγραμμα Manhattan Project κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, συμβάλλοντας στην εξέλιξη της ατομικής βόμβας, γεγονός που σημάδεψε την Ιστορία της επιστήμης και της ανθρωπότητας.

1940 – Σπύρος Ευαγγελάτος, Έλληνας σκηνοθέτης, καθηγητής και ακαδημαϊκός, από τις κορυφαίες μορφές του ελληνικού θεάτρου. Ίδρυσε το Αμφι-Θέατρο το 1975, με στόχο την ανάδειξη του κλασικού και του νεοελληνικού δραματολογίου. Σκηνοθέτησε πλήθος έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, φημισμένος για την ευρύτητα γνώσεων, τη φιλολογική του προσέγγιση και την αισθητική αρτιότητα των παραστάσεών του. Η συμβολή του στη θεατρική παιδεία και στην αναβίωση του ελληνικού λόγου υπήρξε καθοριστική.

1971 – Snoop Dogg, Αμερικανός ράπερ, παραγωγός και επιχειρηματίας, από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας hip hop σκηνής. Ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90 υπό την καθοδήγηση του Dr. Dre και έγινε γνωστός με το άλμπουμ «Doggystyle», που καθιέρωσε το χαρακτηριστικό laid-back στυλ της Δυτικής Ακτής. Με τις επιτυχίες του και το χαλαρό του ύφος, εξελίχθηκε σε πολιτιστικό φαινόμενο, ενώ παραμένει ενεργός στη μουσική, την επιχειρηματικότητα και τα μέσα ψυχαγωγίας, ως σύμβολο του αμερικανικού rap.

Θάνατοι

2011 – Μουαμάρ αλ Καντάφι (Muammar al-Gaddafi), Λίβυος πολιτικός και ηγέτης της Λιβύης επί περισσότερο από 40 χρόνια. Ανέτρεψε τη μοναρχία το 1969 και κυβέρνησε με αυταρχικό τρόπο, εφαρμόζοντας το λεγόμενο «Τρίτο Δρόμο» του —ένα ιδιόμορφο μείγμα σοσιαλισμού, παναραβισμού και ισλαμικών αξιών. Επιδίωξε την ενότητα του αραβικού και αφρικανικού κόσμου, αλλά κατηγορήθηκε για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών. Η εξουσία του κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, όταν σκοτώθηκε από αντάρτες το 2011.

2014 – Σπύρος Ζαγοραίος, Έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης, από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του παλιού λαϊκού τραγουδιού. Ξεκίνησε τη δεκαετία του ’50 και καθιερώθηκε με επιτυχίες όπως «Άντε να λείπεις» και «Πίνω μπίρες». Με τη βαθιά, αυθεντική φωνή του και τη ρεμπέτικη ερμηνευτική του δύναμη, εξέφρασε γνήσια το λαϊκό αίσθημα των δεκαετιών του ’60 και ’70, αφήνοντας πίσω του πλούσια δισκογραφία και μια ανόθευτη λαϊκή παράδοση.

2014 – Όσκαρ ντε λα Ρέντα (Oscar de la Renta), Δομινικανός σχεδιαστής μόδας, ένας από τους πιο κομψούς και αγαπητούς δημιουργούς του 20ού αιώνα. Καθιερώθηκε στη διεθνή haute couture μέσα από τα αριστοκρατικά σχέδιά του, που συνδύαζαν θηλυκότητα, φινέτσα και ρομαντισμό. Έντυσε πρώτες κυρίες των ΗΠΑ, όπως τη Τζάκι Κένεντι και τη Χίλαρι Κλίντον, καθώς και πλήθος διασημοτήτων στο κόκκινο χαλί. Το όνομά του έγινε συνώνυμο της διαχρονικής κομψότητας και του εκλεπτυσμένου στυλ.

Αρτέμιος, Αρτέμης, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα, Αρτεμία, Αρτεμισία

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα

Διάνα, Ντιάνα

Ενόη

Ματρώνα, Ματρόνα

Κερασιά, Κερασία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Ημέρα της Αστυνομίας

Παγκόσμια Ημέρα Αρχιμαγείρων (Σεφ)

Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης

Παγκόσμια Ημέρα Στατιστικής