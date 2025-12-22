Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ανοίξει ο δρόμος για διάλογο με τους αγρότες, ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ το βράδυ της Δευτέρας.

Ο κ. Τσιάρας παραδέχθηκε ότι «ο αγροτικός κόσμος ζει μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια» και επισήμανε ότι «η κυβέρνηση αναγνώρισε αυτή την πραγματικότητα και ήδη έχουμε κάνει τα βήματα που έπρεπε να γίνουν προκειμένου να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο».

Όπως σημείωσε, «οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των αγροτών είχαν θέσει ως προϋποθέσεις για να έρθουν στο τραπέζι της συνεννόησης να εξαγγελθούν μέτρα που αφορούν το λεγόμενο κόστος παραγωγής». Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά σε παρεμβάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση, όπως «η παράταση της χαμηλής τιμής ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος και περαιτέρω μείωση της ήδη χαμηλής τιμής» και «η αγορά του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία χωρίς την παρακράτηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης». Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για μέτρα κομβικής σημασίας, τα οποία «ανακουφίζουν τον αγροτικό κόσμο και δίνουν την ευκαιρία να δείξει η κυβέρνηση ότι από τη δική της πλευρά έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση εδώ και 1,5 χρόνο αποφάσισε να υπάρχει κλειδωμένη τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα και μάλιστα για τα δύο πρώτα χρόνια αυτή η τιμή να είναι απολύτως δεδομένη και απολύτως συγκεκριμένη».

Υποστήριξε ότι υπάρχει πίεση στον αγροτικό κόσμο λόγω της χαμηλής τιμής των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά και «η κυβέρνηση για να ενισχύσει τους αγρότες αυτή την κρίσιμη περίοδο βλέπει ότι μπορεί να παρατείνει αυτή την κλειδωμένη τιμή για τουλάχιστον δύο χρόνια, αλλά μπορεί και να μειώσει ακόμα περισσότερο την τιμή και να τη φτάσει σε ένα λογική τιμή».

Ακόμα ανέφερε ότι υπάρχει βάση εκκίνησης διαλόγου για τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά «κάτι που η κυβέρνηση έχει πει με κάθε δυνατό τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση» και τόνισε «πως γίνεται ήδη συζήτηση για αξιοσημείωτα χαμηλότερη τιμή» και προσέθεσε πως έχουν προχωρήσει πολύ οι συζητήσεις.

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε ακόμα ότι υπάρχει συμφωνία «να αποζημιώνεται στο 100% η όποια καταστροφή μέσω του ΕΛΓΑ του φυτικού ή του ζωτικού κεφαλαίου και όχι το 70% όπως είναι μέχρι σήμερα».

Επίσης όπως είπε είναι υπό συζήτηση το πώς θα δοθούν τα χρήματα που θα προκύψουν ουσιαστικά μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και «τα οποία κατά κάποιον τρόπο περισσεύουν από τη βασική ενίσχυση να μπορούν να ανακατανεμηθούν εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη».

«Αν υπάρχει ένα πεδίο συζήτησης με τους εκπροσώπους των αγροτών είναι το πώς θα διαθέσουμε αυτά τα χρήματα με τον καλύτερο και τον σωστότερο δυνατό τρόπο, πάντα μέσα στα πλαίσια που επιβάλλει η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα δεδομένα που υπάρχουν μέσω του εθνικού προϋπολογισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και την ξεκαθαρίζουμε προς την κάθε κατεύθυνση», προσέθεσε.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επέρριψε στους αγρότες το γεγονός ότι δεν προσήλθαν στο τραπέζι του διαλόγου.

«Μετά την προηγουμένη Δευτέρα που έγινε από εμένα η εξαγγελία αυτών των μέτρων υπήρχε θετική έκφραση από την πλευρά των εκπροσώπων των αγροτών και οι ίδιοι ήταν αυτοί που είπαν ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος προκειμένου να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το τι άλλαξε μετά από 1-2 μέρες και αυτό μετατράπηκε σε άρνηση είναι κάτι που ούτε εγώ γνωρίζω και πιθανότατα θα πρέπει οι ίδιοι να το εξηγήσουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει κανείς να δει τι βήματα γίνονται από την κάθε πλευρά και να αξιολογήσει αν η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά έχει κάνει την προσπάθεια που της αναλογεί και αν από την άλλη πλευρά η απλή άρνηση του διαλόγου δεν είναι τελικά προϊόν του γεγονότος ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τα δικά της βήματα αλλά ενδεχομένως της μη επιθυμίας να βρεθούν σε ένα τραπέζι συζήτησης», προσέθεσε.

Ο κ. Τσιάρας υποστήριξε ότι οι αγρότες ζήτησαν ορισμένα πράγματα και ότι η κυβέρνηση ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό κάποια εξ αυτών.

«Από τα 26 αιτήματα, τα 16 έχουν ικανοποιηθεί, τα τέσσερα είναι ώριμα και μπορούν να φτάσουν κάποια στιγμή σε μία φάση υλοποίησης, αλλά υπάρχουν και κάποια αιτήματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν όπως π.χ. δεν μπορούν να υπάρχουν κατώτερες δεσμευτικές τιμές για τα αγροτικά προϊόντα, δεν μπορεί να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, δεν μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα, τα οποία η ίδια η παρουσία της χώρας στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια δεν μας επιτρέπει να κάνουμε, ούτε μπορούν από τη μία ημέρα στην άλλη να διπλασιαστούν οι συντάξεις των αγροτών», είπε χαρακτηριστικά.