Ξεκινά η μεγάλη απόδραση για τις γιορτές των Χριστουγέννων, με έντονη κίνηση και ιδιαίτερες δυσκολίες στους δρόμους και αγροτικά μπλόκα.

Σε βασικά σημεία του οδικού δικτύου, ιδίως στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα, έχουν στηθεί αγροτικά μπλόκα, που απαιτούν από τους οδηγούς εξαιρετική επαγρύπνηση.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, οι αγρότες πρόκειται να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους χωρίς να τα απομακρύνουν πλήρως από τον δρόμο, αφήνοντας έτσι κάποιο χώρο για τις μετακινήσεις των εκδρομέων, όπως είχαν δηλώσει εκ των προτέρων.

Παρ’ όλα αυτά, οι ταξιδιώτες οφείλουν να είναι έτοιμοι, καθώς αυτή η κίνηση δεν εγγυάται απαραιτήτως πλήρη απελευθέρωση των οδικών κόμβων. Ακόμα και με την απομάκρυνση των τρακτέρ, οι δρόμοι δεν ανοίγουν απότομα, και η κίνηση ενδέχεται να εξακολουθεί να γίνεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, επεκτείνοντας δραστικά τη διάρκεια των ταξιδιών.

Για παράδειγμα, χθες οι αγρότες απέκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών για τα βαρέα οχήματα, με την ΕΛ.ΑΣ. να διακόπτει προσωρινά και την κίνηση Ι.Χ. για λόγους ασφαλείας. Σε άλλα σημεία, όμως, συμφώνησαν να ελευθερώσουν επιπλέον λωρίδες, επιτρέποντας ομαλή ροή εφόσον κριθεί ασφαλές.

Τα μπλόκα σε κεντρικά σημεία

Νίκαια Λάρισας: Αγρότες στον ΠΑΘΕ, ύψος ανισόπεδου κόμβου.

Καρδίτσα – Τρίκαλα: Τρακτέρ στον Ε65 Κεντρικής Ελλάδας.

Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας: Κάθοδος από Μάρτινο, άνοδος από Ριτσώνα – κυκλοφορία από παρακαμπτήριες.

Περιμετρική Πατρών: Μία λωρίδα προς Πύργο, απαγόρευση φορτηγών – διαβουλεύσεις με Τροχαία/Ιόνια Οδό.

Μάλγαρα: Ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοιχτό, προς Αθήνα κλειστό – διαβουλεύσεις για 2 λωρίδες + ΛΕΑ.

Πράσινα Φανάρια, Θέρμη

Κομοτήνη (Εγνατία, δυτικός κόμβος): Άνοιγμα ρεύματος προς Ξάνθη από 23/12 έως 26/12.