Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες αποκλείοντας δρόμους, ζητώντας από την κυβέρνηση να κάνει αποδεκτά τα αιτήματά τους, την ώρα που οι πολίτες ετοιμάζονται να αφήσουν τα μεγάλα αστικά κέντρα για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με το ταξίδι τους να κινδυνεύει να γίνει Γολγοθάς.

Πιο συγκεκριμένα, με περαιτέρω ενίσχυση των μπλόκων, ως προς τον αριθμό των παρατεταγμένων τρακτέρ, τόσο στον κόμβο του Ορμενίου όσο και στο Τελωνείο των Κήπων, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Έβρου.

Ειδικότερα για αύριο Τρίτη οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11.00 έξω από τα πολιτικά γραφεία των κυβερνητικών βουλευτών του Νομού στην Ορεστιάδα όπου και θα επιδώσουν το πλαίσιο των αιτημάτων τους.

Την ίδια ώρα καλούν τους πολίτες και τους φορείς να παραμείνουν σύμμαχοι στον αγώνα τους, διευκρινίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν την αντιπαράθεση με καμία ομάδα εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό και μπαίνοντας στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων τα μέλη του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης αποφάσισαν το άνοιγμα του Τελωνείου των Κήπων και για τα φορτηγά αυτοκίνητα από απόψε το βράδυ έως και το βράδυ της Παρασκευής, ενώ από αύριο το πρωί κανονικά θα διεξάγεται η κυκλοφορία των φορτηγών διεθνών μεταφορών και στον κόμβο του Ορμενίου.

«Ο αγώνας μας για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται ότι δε σεβόμαστε τους υπόλοιπους συμπολίτες μας και τις ανάγκες τους για εργασία και μετακίνηση», αναφέρεται σε σχετική με την απόφαση προσωρινής άρσης της διακοπής κυκλοφορίας των φορτηγών που παραμένουν ακινητοποιημένων επί ημέρες στα δύο μπλόκα.

Έκλεισε η Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας – Παραταγμένα τα τρακτέρ των αγροτών

Κλειστή είναι από τις 18:00 η Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, με δεκάδες τρακτέρ να κινούνται με πομπή προς την είσοδο και να παρατάσσονται αποκλείοντας την πρόσβαση.

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ένα ασθενοφόρο, με συνοδό σε ΙΧ, για το οποίο άνοιξαν οι αγρότες τα τρακτέρ για να περάσει.

«Είναι η τελευταία κινητοποίηση που κάνουμε για αυτή την εβδομάδα. Γιατί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα δώσουμε κυκλοφορία σε όλους έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τις γιορτές τους. Τώρα τις κινητοποιήσεις που κάνουμε είναι για να σκληρύνουμε λίγο τη στάση μας, έτσι ώστε η κυβέρνηση να αρχίσει να μας παίρνει στα σοβαρά, ότι τα προβλήματά μας είναι διαχρονικά και πρέπει να τα λύσει» δήλωσε νωρίτερα στο Orange Press Agency ο Βαγγέλης Ρουμπής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στο μπλόκο της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Ρουμπή τα σοβαρότερα ζητήματα στα οποία πρέπει να δώσει λύση η κυβέρνηση είναι «το αγροτικό πετρέλαιο, η κιλοβατώρα που μας καίει πάρα πολύ. Είναι η ευλογιά που δεν έχει κοιτάξει καθόλου. Είναι γύρω στα 2.200 κοπάδια που έχουν σφαγεί στην Ελλάδα. Τα 16 από αυτά είναι στη Βόρεια Εύβοια, είναι στο δικό μας νομό. Πολλοί δεν έχουν αποζημιωθεί και αυτοί οι λιγοστοί που έχουν αποζημιωθεί έχουν πάρει μόνο τα μισά. Και ένα άλλο που έχω να πω είναι ότι αποζημιώνει τα πρόβατα με 140 ευρώ το ένα, ενώ οι πραγματικές αγορές με τιμολόγια που έχουν κάνει πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, κυμαίνονται στα 450 ευρώ».

Για πέντε ώρες κλειστές οι σήραγγες των Τεμπών

Αγρότες με τρακτέρ απέκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών στην Εθνική Οδό για περίπου πέντε ώρες, στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση για τα αιτήματά τους. Το κομβόι ξεκίνησε από τη Λάρισα και έφτασε στις σήραγγες το μεσημέρι. Η ΕΛ.ΑΣ. διέκοψε πλήρως την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας, παρότι αρχικά οι αγρότες σχεδίαζαν αποκλεισμό μόνο για φορτηγά. Αν και στόχος των αγροτών ήταν ο αποκλεισμός των σηράγγων μόνο για τα φορτηγά οχήματα, η κατάσταση άλλαξε, καθώς με απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. και για λόγους ασφαλείας, διακόπηκε πλήρως η κυκλοφορία στο σημείο, απαγορεύοντας τη διέλευση και στα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα.

Το αποτέλεσμα είναι η Εθνική Οδός να θυμίζει σε μεγάλο τμήμα της δρόμο-«φάντασμα», με εξαίρεση το σημείο της συγκέντρωσης. Οι αγρότες ευχήθηκαν καλά Χριστούγεννα και ανακοίνωσαν ότι μετά τις γιορτές θα επιστρέψουν με πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Ο δρόμος άνοιξε ξανά λίγο μετά τις 4 το απόγευμα.