Ένα μακρύ κομβόι από τρακτέρ ήταν η πρώτη εικόνα που έβλεπε κανείς στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού, με τους αγρότες να στέκονται στα οχήματά τους αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Λίγα λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα, οι αγρότες άνοιξαν ξανά τον δρόμο και τον έδωσαν στην κυκλοφορία.

Την πρωινή εντυπωσιακή «απόβαση» των αγροτών στην κοιλάδα των Τεμπών κατέγραψε καρέ-καρέ το drone του Orange Press Agency, αποτυπώνοντας από ψηλά το μέγεθος της κινητοποίησης και τον παλμό του αγροτικού κόσμου.

Το κομβόι από τρακτέρ ξεκίνησε νωρίτερα από τη Λάρισα και κατέκλυσε το οδόστρωμα της Εθνικής Οδού, φτάνοντας στο ύψος των σηράγγων λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι. Η εικόνα από ψηλά είναι αποκαλυπτική, με τα αγροτικά μηχανήματα να έχουν παραταχθεί μπροστά από τις εισόδους των τούνελ, δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο τείχος.

«Είμαστε στη σήραγγα των Τεμπών. Συνεχίζουμε, στέλνουμε και σε όλους τους πολίτες, σε όλο τον λαό της Ελλάδας ευχές για καλά Χριστούγεννα. Αναμένουμε στα μπλόκα, παραμένουμε μέχρι να δικαιωθούν όλα τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων. Θα το αποφασίσουμε πόσες ώρες θα μείνουμε, συμβολικά είναι μία δράση που αποφασίστηκε στο μπλόκο της Νίκαιας, γύρω στις 4 με 5 ώρες» ανέφερε ο Θοδωρής Γεωργαδάκης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.

«Στέλνουμε ένα μήνυμα νίκης καταρχάς από μεριά μας. Τον τσαμπουκά της [κυβέρνησης] τον έχουμε σπάσει από καιρό. Και όσο για το διάλογο ας απαντήσει στα αιτήματα, γιατί τους δρόμους τους κρατάει η κυβέρνηση κλειστούς. Έχει τα κλειδιά να δώσει απαντήσεις στα αιτήματά μας και οι δρόμοι θα ανοίξουν. Δεν απαντάνε στα αιτήματά μας και γι’ αυτό αναμένουμε όπως βλέπετε μαχητικά, δυναμικά και συνεχίζουμε τον αγώνα. Μετά τα Χριστούγεννα θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί, πιο μαζικοί, με μεγαλύτερες δράσεις και πιο δυναμικές» σημείωσε.

Ο δρόμος-«φάντασμα»

Αν και στόχος των αγροτών ήταν ο αποκλεισμός των σηράγγων μόνο για τα φορτηγά οχήματα, η κατάσταση άλλαξε, καθώς με απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. και για λόγους ασφαλείας, διακόπηκε πλήρως η κυκλοφορία στο σημείο, απαγορεύοντας τη διέλευση και στα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα.

Το αποτέλεσμα είναι η Εθνική Οδός να θυμίζει σε μεγάλο τμήμα της δρόμο-«φάντασμα», με εξαίρεση το σημείο της συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αγροτών, ο δυναμικός αυτός αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει πέντε ώρες, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Επιβεβλημένη χαρακτήρισαν νωρίτερα τη ρύθμιση και την εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων πηγές της ΕΛ.ΑΣ., σημειώνοντας πως η Ελληνική Αστυνομία, «στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή.