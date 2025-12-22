Στο κλείσιμο των Τεμπών για τα φορτηγά προχωρούν σε λίγη ώρα οι αγρότες, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, ενώ θα επιτρέπεται κανονικά η διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια Μαλγάρων έκλεισε από τους παραγωγούς την Παρασκευή 19/12, ωστόσο χθες δόθηκε στην κυκλοφορία για τη διευκόλυνση των οδηγών.

Όπως έγινε γνωστό από την Συντονιστική Επιτροπή των αγροτών από αύριο το μεσημέρι προγραμματίζεται το άνοιγμα και των δύο ρευμάτων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς των εορτών, ενώ οι παραγωγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων, ώστε οι αυτοκινητιστές να διέρχονται χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα γενική συνέλευση των παραγωγών, που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Για σήμερα, οι παραγωγοί δεν έχουν προγραμματίσει κάποια κινητοποίηση, ενώ σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Σε αποκλεισμό τριών ωρών θα προχωρήσουν σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 16.00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά, αστυνομικά οχήματα έχουν κλείσει το οδόστρωμα, εμποδίζοντας τυχόν προσπάθεια των παραγωγών να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Τι γίνεται σε Ημαθία-Πέλλα και Πιερία

Συνεχίζεται για 19η ημέρα ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας με κατεύθυνση προς Βέροια. Οι παραγωγοί έχουν αφήσει ανοιχτή μία λωρίδα αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας.

Παραμένουν στον κόμβο της Κουλούρας οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς να περιλαμβάνεται αποκλεισμός δρόμου.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους παραμένουν στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια». Αποφάσεις γενικών τους συνελεύσεων είναι να μεταβούν σήμερα σε κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας και να προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό του για δύο ώρες από τις 17.00.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στο νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, όπου οι παραγωγοί μετέβησαν χθες αιφνιδιαστικά από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.

Για σήμερα αγρότες από τα τρία μπλόκα θα ανοίξουν τα διόδια και θα διανέμουν λάδι, ελιές και άλλα τοπικά προϊόντα, ενώ θα μοιράζουν φυλλάδια εξηγώντας τους λόγους της παρουσίας τους στους δρόμους.

Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου και προς την πόλη της Δράμας.