Δρόμο-«φάντασμα» θυμίζει αυτή την ώρα η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης, καθώς η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό.

Τα πλάνα από το ύψος του Ύπατου Βοιωτίας, κοντά στη Θήβα, είναι αποκαλυπτικά: Οι λωρίδες κυκλοφορίας της ΠΑΘΕ, που υπό κανονικές συνθήκες σφύζουν από ζωή και κίνηση χιλιάδων οχημάτων καθημερινά, παραμένουν εντελώς άδειες.

Η μόνη κινητικότητα εντοπίζεται στους παράπλευρους δρόμους (παραδρόμους), όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία. Εκεί, φορτηγά και αυτοκίνητα κινούνται σε χαμηλότερους ρυθμούς, προσπαθώντας να παρακάμψουν το σημείο του αποκλεισμού.

Οι αγρότες της περιοχής παραμένουν στα μπλόκα τους, διεκδικώντας λύσεις στα αιτήματά τους, με αποτέλεσμα ο κεντρικότερος οδικός άξονας της χώρας που συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη να έχει «παγώσει» στο συγκεκριμένο σημείο.