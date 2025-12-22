Στις σήραγγες των Τεμπών έφτασαν οι αγρότες στέλνοντας, όπως αναφέρουν, ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και νίκης.

«Είμαστε στη σήραγγα των Τεμπών. Συνεχίζουμε, στέλνουμε και σε όλους τους πολίτες, σε όλο τον λαό της Ελλάδας ευχές για καλά Χριστούγεννα. Αναμένουμε στα μπλόκα, παραμένουμε μέχρι να δικαιωθούν όλα τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων. Θα το αποφασίσουμε πόσες ώρες θα μείνουμε, συμβολικά είναι μία δράση που αποφασίστηκε στο μπλόκο της Νίκαιας, γύρω στις 4 με 5 ώρες» ανέφερε ο Θοδωρής Γεωργαδάκης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.

«Στέλνουμε ένα μήνυμα νίκης καταρχάς από μεριά μας. Τον τσαμπουκά της [κυβέρνησης] τον έχουμε σπάσει από καιρό. Και όσο για το διάλογο ας απαντήσει στα αιτήματα, γιατί τους δρόμους τους κρατάει η κυβέρνηση κλειστούς. Έχει τα κλειδιά να δώσει απαντήσεις στα αιτήματά μας και οι δρόμοι θα ανοίξουν. Δεν απαντάνε στα αιτήματά μας και γι’ αυτό αναμένουμε όπως βλέπετε μαχητικά, δυναμικά και συνεχίζουμε τον αγώνα. Μετά τα Χριστούγεννα θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί, πιο μαζικοί, με μεγαλύτερες δράσεις και πιο δυναμικές» σημείωσε.

Οι αγρότες είχαν ανακοινώσει ότι θα έκλειναν τις δυο σήραγγες -και της ανόδου και της καθόδου– για τα φορτηγά επιτρέποντας κανονικά τη διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων, ωστόσο η αστυνομία δεν επέτρεψε την τμηματική διέλευση και οι σήραγγες έκλεισαν.

Πλέον, η κυκλοφορία γίνεται από την παλαιά εθνική οδό μέσω της κοιλάδας των Τεμπών.

Σύμφωνα με την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας, ο αποκλεισμός της σήραγγας των Τεμπών αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε ώρες, ενώ οι επόμενες κινήσεις των αγροτών θα καθοριστούν σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, ανάλογα με τις εξελίξεις γύρω από τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει συμβολικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάδειξη των αιτημάτων τους, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ενόψει του τριημέρου των Χριστουγέννων θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των ταξιδιωτών.

Σε αποκλεισμό τριών ωρών θα προχωρήσουν σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 16.00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά, αστυνομικά οχήματα έχουν κλείσει το οδόστρωμα, εμποδίζοντας τυχόν προσπάθεια των παραγωγών να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Τι γίνεται σε Ημαθία-Πέλλα και Πιερία

Συνεχίζεται για 19η ημέρα ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας με κατεύθυνση προς Βέροια. Οι παραγωγοί έχουν αφήσει ανοιχτή μία λωρίδα αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας.

Παραμένουν στον κόμβο της Κουλούρας οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς να περιλαμβάνεται αποκλεισμός δρόμου.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους παραμένουν στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια». Αποφάσεις γενικών τους συνελεύσεων είναι να μεταβούν σήμερα σε κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας και να προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό του για δύο ώρες από τις 17.00.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στο νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, όπου οι παραγωγοί μετέβησαν χθες αιφνιδιαστικά από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.

Για σήμερα αγρότες από τα τρία μπλόκα θα ανοίξουν τα διόδια και θα διανέμουν λάδι, ελιές και άλλα τοπικά προϊόντα, ενώ θα μοιράζουν φυλλάδια εξηγώντας τους λόγους της παρουσίας τους στους δρόμους.

Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου και προς την πόλη της Δράμας.