Σοβαρό περιστατικό ένοπλης βίας σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στην Τουρκία, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ανήλικος μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το αιματηρό συμβάν προκάλεσε σκηνές πανικού τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια ακραία κατάσταση μέσα στον χώρο του σχολείου.

⚡️🇹🇷 A 12-year-old student opened fire on a school principal in Turkey



In the city of Mersin, a middle school student shot a 39-year-old man with a rifle прямо in the schoolyard. The victim sustained severe injuries and is in critical condition.



The teenager has been detained —… pic.twitter.com/3ImHRMu5GN — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το επεισόδιο φέρεται να συνδέεται με παρατήρηση που είχε δεχθεί ο μαθητής από τον διευθυντή την προηγούμενη εβδομάδα. Η σύσταση αφορούσε την παρουσία του ανήλικου στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο, γεγονός που φαίνεται πως πυροδότησε την ένταση.

Ο διευθυντής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Στο μεταξύ, ο ανήλικος δράστης έχει συλληφθεί από τις αρχές, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ο πατέρας του, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό.