Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου για μια συζήτηση γύρω από την «Ιθάκη».

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συνάντηση συνοδευόμενες από το μήνυμα:

«Μια ζωντανή και ουσιαστική συζήτηση με αφορμή την ‘Ιθάκη’ με φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.»

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ολόκληρος ο διάλογος θα είναι διαθέσιμος αύριο στις 12:00 στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και στα social media, δίνοντας σε ευρύτερο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει τα θέματα που αναπτύχθηκαν.

Μετά τη συζήτηση, ο πρώην πρωθυπουργός υπέγραψε αντίτυπα των βιβλίων του για τους φοιτητές που συμμετείχαν στον διάλογο.