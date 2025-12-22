Η απώλεια του μόλις πέντε μηνών κοριτσιού, που άφησε την τελευταία του πνοή ενώ κοιμόταν δίπλα στους γονείς του, φέρνει στο φως μια οικογενειακή ένταση που συγκλονίζει.

Η μαρτυρία της γιαγιάς του παιδιού, η οποία μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, δεν δίστασε να εκφράσει σοβαρές αιχμές για τον 19χρονο πατέρα.

Η ίδια εκτιμά πως ο θάνατος του μωρού δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, αλλά συνδέεται άμεσα με την επιμονή του ζευγαριού να μοιράζεται το ίδιο κρεβάτι με τα δίδυμα παιδιά του, παρά τις προειδοποιήσεις της.

Το μοιραίο λάθος στο υπνοδωμάτιο

Η γιαγιά περιγράφει μια καθημερινότητα που, όπως λέει, εγκυμονούσε κινδύνους. Παρόλο που στο δωμάτιο υπήρχαν δύο λίκνα για τα μωρά, οι γονείς επέλεγαν να κοιμούνται όλοι μαζί. «Φταίνε και οι δύο, αλλά πιο πολύ ο άλλος (σ.σ: ο πατέρας). Κοιμάται πολύ βαριά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπονοώντας πως ο ύπνος του πατέρα μπορεί να απέβη μοιραίος για το βρέφος.

«Το περιβάλλον ήταν ότι δεν υπήρχε δωμάτιο για τα μωρά. Τα είχαν σε ένα υπνοδωμάτιο που ήταν και οι γονείς και τα μωρά. Θα μου πεις είναι μωράκια. Δεν έχει σημασία.

Τα παιδιά θέλουν τον χώρο τους. Ούτε να κοιμούνται με τους γονείς στο κρεβάτι. Ανεπίτρεπτο», τόνισε η ίδια, συμπληρώνοντας με οργή: «Υποθέσεις κάνουμε. Αλλά αν τυχόν είναι αυτό που υποψιάζομαι εγώ, θα τον βάλω στο χώμα».

Η νεκροψία και οι ιατρικές εκτιμήσεις

Το μωρό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» το πρωί της Παρασκευής, όμως οι γιατροί δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η 19χρονη μητέρα υποστήριξε πως το παιδί ήταν ζωντανό μέχρι τις 4:00 τα ξημερώματα.

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί το ιατρικό ιστορικό του παιδιού. Μια στενή φίλη της οικογένειας αποκάλυψε στο MEGA πως το βρέφος είχε νοσηλευτεί πρόσφατα στο Παίδων για μια ουρολοίμωξη, όπου και υποβλήθηκε σε εξονυχιστικούς ελέγχους.

«Το παιδί ‘ξεσκονίστηκε’ εκεί μέχρι να βρουν την ουρολοίμωξη, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια παθολογική αιτία», εξήγησε, ενισχύοντας το σενάριο ότι ο θάνατος δεν προήλθε από κάποιο προϋπάρχον πρόβλημα υγείας.

Ένας προαναγγελθείς χωρισμός

Η γιαγιά του παιδιού εμφανίζεται βέβαιη πως η τραγωδία αυτή θα σημάνει και το τέλος της σχέσης των δύο νέων γονέων. Η ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσά τους φαίνεται πως έχει ήδη ξεκινήσει, με την ίδια να επισημαίνει: «Η λατρεία κάποια στιγμή γίνεται και πικρία. Γιατί; Αυτά τα παιδιά θα χωρίσουν. Δεν χαίρομαι. Θα χωρίσουν γιατί ο ένας ρίχνει ευθύνες στον άλλον».

Πλέον, η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από το περιβάλλον της οικογένειας για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες πίσω από την απώλεια του βρέφους.