Αντιμέτωποι με μια αδιανόητη απώλεια βρέθηκαν το πρωί της Παρασκευής δύο νεαροί γονείς στην Αθήνα, όταν διαπίστωσαν ότι το πέντε μηνών βρέφος τους δεν είχε σφυγμό. Το παιδί βρισκόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κοριτσάκι κοιμόταν δίπλα στον πατέρα του, ενώ ο δίδυμος αδελφός του βρισκόταν από την πλευρά της μητέρας. Όταν το ζευγάρι –και οι δύο ηλικίας 19 ετών– ξύπνησε, αντιλήφθηκε ότι το βρέφος δεν ανταποκρινόταν.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις απαντήσεις να αναμένονται από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες. Όπως μεταδίδει το MEGA, δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις που να οδηγούν σε ασφαλές συμπέρασμα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί και η υπόθεση ερευνάται με προσοχή, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος.