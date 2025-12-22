Σε λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα myBusinessSupport, για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του β’ κύκλου του ειδικού σχήματος ενίσχυσης επιχειρήσεων, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 από την κακοκαιρία Daniel.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας πραγματοποιείται σε συνέχεια της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. 78292/12.12.2025 (ΦΕΚ Β’ 6813) και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την υποστήριξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στην παρούσα φάση καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport:

επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ ή απαλλασσόμενες από ΦΠΑ ,

, καθώς και αλιείς του κατ’ αποκοπή καθεστώτος του άρθρου 40 του ν. 2589/2000, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και έχουν υποστεί οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των πλημμυρικών φαινομένων.

Υπο-σχήματα ενίσχυσης

Το ειδικό σχήμα ενίσχυσης περιλαμβάνει πέντε υπο-σχήματα που αφορούν:

Επιχειρήσεις (πλην αγροτικών εκμεταλλεύσεων) με έδρα ή υποκατάστημα στους δήμους Παλαμά και Φαρκαδόνας. Επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα σε περιοχές που επλήγησαν λόγω μη ασφαλούς πρόσβασης και ακαταλληλότητας υδάτων. Επιχειρήσεις μεταφοράς επιβατών στις αντίστοιχες πληγείσες περιοχές. Επιχειρήσεις καταλυμάτων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από την ακαταλληλότητα των υδάτων. Επιχειρήσεις αλιείας και εμπορίας αλιευμάτων στις παράκτιες περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν.

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και οι περιοχές εφαρμογής εξειδικεύονται στην αρχική κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2549).

Δύο φάσεις υλοποίησης

Το σχήμα ενίσχυσης θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Α’ φάση: Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τρέχουσα φάση).

Β’ φάση: Καθορισμός των προϋποθέσεων υπαγωγής, του ύψους και της έντασης της ενίσχυσης, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, των δικαιολογητικών και της χορήγησης της ενίσχυσης, με νέα απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης.

Η πλατφόρμα myBusinessSupport θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Με τον β’ κύκλο του ειδικού σχήματος ενίσχυσης, ολοκληρώνεται και συμπληρώνεται το συνολικό πλαίσιο της κρατικής αρωγής, που περιλαμβάνει την πρώτη αρωγή, την προκαταβολή και την επιχορήγηση, τα οποία ήδη υλοποιούνται.

«Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μέσω της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, συνεχίζει σε στενή συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και την ΑΑΔΕ, τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και της κοινωνικής συνοχής στις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.