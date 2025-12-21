Το καλύτερο γκολ στη Super League 2 για το 2025 και πιθανότατα και για τη φετινή σεζόν μπήκε στο Μαρκό – Χανιά, καθώς ο Σεμπά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με απολαυστικό τρόπο.

Αν το είχε κάνει ο Γιαμάλ ή ο Χάαλαντ ή ο Εμπαπέ, το βίντεο θα έκανε τον γύρο του κόσμου. Τώρα δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό όμως δεν μειώνει σε τίποτα τη γκολάρα που έβαλε ο Βραζιλιάνος πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού.

Με τη Μαρκό να προηγείται με 1-0 και το παιχνίδι να βρίσκεται στο 47ο λεπτό, η άμυνα των Χανίων δεν κατάφερε να απομακρύνει καλά τη μπάλα μετά τη σέντρα που έγινε από αριστερά και ο Σεμπά… τόλμησε και δικαιώθηκε, γράφοντας το 2-0 με απίθανο τρόπο.

Δείτε τη γκολάρα του Βραζιλιάνου εξτρέμ