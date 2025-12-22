Οι Κούρδοι των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) φαίνεται να μην έχουν πρόθεση να τιμήσουν τη δέσμευση ένταξης στις κρατικές ένοπλες δυνάμεις μέχρι την προθεσμία τέλους του έτους, δήλωσε τη Δευτέρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Η Τουρκία θεωρεί την από τις ΗΠΑ υποστηριζόμενη SDF, η οποία ελέγχει εκτεταμένες περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας, τρομοκρατική οργάνωση και έχει προειδοποιήσει για στρατιωτική δράση εάν η ομάδα δεν τηρήσει τη συμφωνία.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία ελπίζει να αποφύγει τη στρατιωτική δράση κατά της SDF, αλλά η υπομονή της εξαντλείται.

«Καμία πρόθεση»

«Βλέπουμε ότι η SDF δεν έχει πρόθεση να προχωρήσει σημαντικά (προς την ένταξη)», δήλωσε ο Φιντάν τη Δευτέρα στη Δαμασκό, μετά από συνομιλίες υψηλού επιπέδου τουρκικής αντιπροσωπείας με τον Συριακό Πρόεδρο Αχμέντ αλ-Σαράα, τον υπουργό Εξωτερικών Ασάντ αλ-Σιμπάνι και άλλους.

«Η SDF διεξάγει ορισμένες επιχειρήσεις της σε συντονισμό με το Ισραήλ, (και αυτό) αποτελεί στην πραγματικότητα μεγάλο εμπόδιο στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τη Δαμασκό», πρόσθεσε.

Η επίσκεψη Τούρκων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών, στην πρωτεύουσα της Συρίας έγινε εν μέσω προσπαθειών Συριακών, SDF και Αμερικανών αξιωματούχων να δείξουν πρόοδο στη συμφωνία.

Η Τουρκία κατηγορεί την SDF ότι καθυστερεί ενόψει της προθεσμίας τέλους έτους, ενώ το Ισραήλ για «αποσταθεροποίηση» πολιτικές στη Συρία και δημιουργία κινδύνων ασφαλείας στο νότιο τμήμα της χώρας.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση στα σχόλια του Φιντάν από την SDF ή το Ισραήλ.

Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι η παρουσία της SDF κατά μήκος των νοτίων συνόρων της αποτελεί απειλή ασφαλείας τόσο για την Τουρκία όσο και για τη Συρία, και ότι η κυβέρνηση της Δαμασκού πρέπει να την αντιμετωπίσει. Έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε ένταξη πρέπει να εξασφαλίζει τη διάλυση της SDF – σύμφωνα με διαδικασία αφοπλισμού μεταξύ των παράνομων Κούρδων μαχητών του PKK και του τουρκικού κράτους – και τον διαμελισμό της αλυσίδας διοίκησης.

Η Συρία κάνει νέα πρόταση στους Κούρδους

Πηγές είχαν προηγουμένως ενημερώσει το Reuters ότι η Δαμασκός απέστειλε πρόταση στην SDF, εκφράζοντας ανοιχτότητα στην αναδιοργάνωση περίπου 50.000 μαχητών της ομάδας σε τρεις κύριες μεραρχίες και μικρότερες ταξιαρχίες, εφόσον παραιτηθεί από ορισμένες αλυσίδες διοίκησης και ανοίξει το έδαφός της σε άλλες μονάδες του Συριακού Στρατού.

Ο Σιμπάνι δήλωσε ότι η Δαμασκός δεν βλέπει «κανένα εγχείρημα ή σοβαρή βούληση» από την SDF να εφαρμόσει τη συμφωνία, αλλά πρότεινε πρόσφατα στους Συριακούς Κούρδους άλλον τρόπο προώθησης της διαδικασίας.

«…Λάβαμε απάντηση χθες και αυτή η απάντηση μελετάται αυτή τη στιγμή», είπε.

Η Τουρκία έχει διεξαγάγει παλαιότερα διασυνοριακές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της SDF