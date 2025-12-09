Οι πρόσφατες δηλώσεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, Εϊάλ Ζαμίρ, ο οποίος μίλησε για «αιφνιδιαστικό πόλεμο» και την ανάγκη «να είμαστε σε συναγερμό σε όλα τα μέτωπα», αναλύονται ενδελεχώς από τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα.

Ο Ιμπραήμ Καραγκιούλ (γνωστός για τους εθνικιστικούς και φιλοκυβερνητικούς του σχολιασμούς και αναλύσεις στη Yenisafak) εκτιμά ότι η πρόθεση του Ισραήλ είναι να σύρει τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

Ο δημοσιογράφος αφήνει στην άκρη την ιδιότητα του Ισραήλ ως «κράτους» και το περιγράφει ως «ιδεολογική, ρατσιστική “οργάνωση”» που διοικείται από «ακραίες ομάδες».

Ο Τούρκος αρθρογράφος εστιάζει στο σενάριο της διάλυσης της Συρίας, τονίζοντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε ισραηλινή παρουσία στα νότια σύνορα της Τουρκίας — κάτι που χαρακτηρίζεται «αυτοκτονία για την Τουρκία».

Το Ισραήλ φέρεται (σύμφωνα με το άρθρο) να εργάζεται για τη διάσπαση της Συρίας με διάφορα μέσα, όπως:

Απόσπαση εδαφών μέσω των Δρούζων και άμεση κατοχή περιοχών.

και άμεση περιοχών. Χρήση του YPG (ένοπλη κουρδική οργάνωση που δρα κυρίως στη βόρεια Συρία) το οποίο δρα σε πλήρη συνεργασία με το Ισραήλ — για τη διατήρηση της κατοχής στο ένα τρίτο της χώρας.

Καθώς η προθεσμία που είχε δοθεί στο YPG για αποχώρηση τελειώνει (τέλος 2025), το YPG, με ισραηλινές παραινέσεις, εγκαταλείπει την «ειρήνη» και προετοιμάζεται για πόλεμο, αναφέρεται.

Αυτή η νέα σύγκρουση, προειδοποιεί ο Καραγκιούλ, «δεν θα αποσταθεροποιήσει μόνο τη Συρία, αλλά θα αποτελέσει την απαρχή μιας νέας αναμέτρησης με την Τουρκία».

Ο ίδιος ο Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει ότι η βασική προτεραιότητα του Ισραήλ είναι «να αποδυναμώσει το χέρι της Τουρκίας στη Συρία», καθώς «ο πρώτος φόβος του Ισραήλ είναι η Τουρκία».

Πως εμπλέκουν την Ελλάδα και την Κύπρο

Στην ανάλυσή του για την επέκταση της σύγκρουσης, ο Ιμπραήμ Καραγκιούλ συμπεριλαμβάνει ευθέως την Ελλάδα και την Κύπρο, εξισώνοντάς τις με τον ρόλο του YPG:

«Όπως το YPG στη Συρία, έτσι και η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία θα παίξουν ρόλο–εργαλείο. Το Ισραήλ τους έχει ήδη αναθέσει ρόλο “τρομοκρατικής οργάνωσης”».

Ο ίδιος τονίζει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θα αναλάβουν «ρόλους» παρόμοιους με εκείνους του YPG σε μια κρίση, καθώς «στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην Ανατολική Μεσόγειο, στα νησιά του Αιγαίου θα δημιουργηθεί ένα Τουρκοϊσραηλινό μέτωπο».

Παράλληλα, ο αρθρογράφος παρατηρεί ότι:

«Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας μιλάει για εξοπλισμό των νησιών με πυραύλους και κλείσιμο του Αιγαίου για την Τουρκία, ακριβώς αυτή την ώρα».

Το YPG και οι στρατηγικές ισορροπίες

Σύμφωνα με το άρθρο, η δύναμη του YPG παρουσιάζεται υπερβολικά από ισραηλινές και αμερικανικές πηγές, με φήμες για «στρατό εκατό χιλιάδων» που όμως δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.

Η Τουρκία συνεχίζει να μεταφέρει δυνάμεις στη Συρία και η Δαμασκός στέλνει ενισχύσεις στη Δεϊρ Εζ-Ζορ. Το YPG, υπό ισραηλινή καθοδήγηση, φαίνεται να εγκαταλείπει κάθε διάθεση διαλόγου και να επικεντρώνεται σε στρατιωτικές κινήσεις.

Ο Καραγκούλ αναφέρει ότι κυκλοφορεί η είδηση μιας υποτιθέμενης συνάντησης του Προέδρου Ερντογάν με τον Mazlum Abdi (ηγέτης των YPG), η οποία ωστόσο είναι ψευδής και διακινείται από κοντινούς κύκλους του YPG/Ισραήλ.

Στόχος, όπως σημειώνεται, είναι να δημιουργηθεί η εικόνα διεθνούς υπόστασης για το YPG και να παρουσιαστεί σαν «κρατικός συνομιλητής», ενώ στην πραγματικότητα η Τουρκία δεν έχει καμία διάθεση για τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο περιγράφει σενάριο όπου το Ισραήλ και το YPG επιτίθενται ταυτόχρονα στη Συρία, με την ισραηλινή αεροπορία να χτυπά στόχους και τις χερσαίες δυνάμεις να κινούνται προς τη Δαμασκό, ενώ το YPG ενεργοποιείται από βορειοανατολικά. Η Τουρκία θα εμπλακεί άμεσα για να αντιμετωπίσει την απειλή, σημειώνοντας ότι αυτό θα είναι η αρχή μιας ευρύτερης Τουρκοϊσραηλινής σύγκρουσης.