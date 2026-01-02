Το 2026 έχει οριστεί από το Μέγαρο Μαξίμου ως ένα έτος ολοκλήρωσης των περισσότερων μεταρρυθμίσεων αλλά και θεσμικών πρωτοβουλιών στον δρόμο για τις κάλπες του 2027.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ήδη περιγραφεί μέσα από τους μπλε φακέλους που επιδόθηκαν στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου στο τέλος του 2025.

Ήδη από χθες ο πρωθυπουργός επανέλαβε στον καφέ που ήπιε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα αλλά και τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, την πρόθεσή του να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Και για τον λόγο αυτό ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να κινηθούν εκ νέου και με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 3/5.

Εικόνα από τον πρωτοχρονιάτικο πολιτικό καφέ

Tο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων παραμένει στο «ραντάρ»

Στο ραντάρ του Μεγάρου Μαξίμου παραμένει βεβαίως το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται κρίσιμα και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι παραμένει ανοιχτός στον διάλογο.

Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ήταν ξεκάθαρος: «Είναι αλήθεια», είπε, «πως έχουμε ακόμη πολλές παθογένειες να νικήσουμε. Για παράδειγμα, την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα σε σωστές, επιτέλους, βάσεις, με λογική και διάλογο, αλλά και με τολμηρές τομές που δεν θα κρύβουν, πια, το πρόβλημα “κάτω από το χαλί”. Και, ασφαλώς, χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας, όταν η πολιτεία έχει ήδη ανταποκριθεί στα περισσότερα αιτήματα των αγροτών».

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στόχος του κυβερνητικού επιτελείου παραμένει η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών και αυτό φαίνεται ήδη από τις πρώτες ημέρες του 2026 με τη μείωση των φορολογικών βαρών, κάτι το οποίο αποτελεί δέσμευση ότι θα συνεχιστεί.

Επίσης, το θέμα της στέγης με ένα πλέγμα έξι συμπληρωματικών παρεμβάσεων αλλά και τη συνέχιση της προσπάθειας να διεκδικηθεί κάθε πρόσθετος πόρος που μπορεί να ενισχύσει την εθνική στεγαστική πολιτική.

Στο πλάνο είναι βεβαίως και οι συμφωνίες για την ενέργεια τα αποτελέσματα των οποίων θα φανούν μέσα στο 2026 αλλά και η παράδοση των μεγάλων έργων σε επίπεδο υποδομών.

60 μεταρρυθμίσεις και 40 έργα και επενδύσεις περιλαμβάνει για το 2026 ο κυβερνητικός σχεδιασμός

Για το 2026 ο κυβερνητικός σχεδιασμός περιλαμβάνει 60 μεταρρυθμίσεις και 40 έργα και επενδύσεις που θα παραδοθούν, μεταξύ αυτών: το μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση στην Καλαμαριά, ο Ε65, οι δύο νέες φρεγάτες Belh@rra και η αναβάθμιση των F16, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, η νέα αρχή για την προστασία του καταναλωτή και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο αθέμιτων πρακτικών στην αγορά, η ενεργοποίηση του πρόσθετου χρηματοδοτικού εργαλείου του ευρωπαϊκού κοινωνικού κλιματικού ταμείου με 4,7 δισ. ευρώ, οι μειώσεις εισφορών και φόρων, η παράδοση των μεγάλων έργων στη Θεσσαλία, η ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η αναδιοργάνωση των πολεοδομιών μαζί με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, το σχέδιο για τη λειψυδρία. Επίσης, οι επενδύσεις στο αρδευτικό δίκτυο της χώρας, η παράδοση του πρώτου εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης, η παράδοση του προγράμματος ΑΙΓΙΣ αλλά και του συνόλου των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης στην υγεία, οι νέες ανακαινίσεις σχολικών μονάδων μαζί με την προσθήκη νέων προτύπων και πειραματικών σχολείων, η σταθερή φροντίδα μας για τα άτομα με αναπηρία, η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στη δικαιοσύνη με τα έργα ψηφιοποίησης, νέων δικαστικών κτιρίων αλλά και την επιτάχυνση σε δικονομικές διαδικασίες, το σχέδιό μας κατά της διαφθοράς και η πολιτική μας για προστασία των συνόρων και ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης.

Σε θεσμικό επίπεδο ένα από τα μεγαλύτερα ορόσημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η εκκίνηση των διαδικασιών για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Και αυτό γνωρίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι θα είναι ένας δρόμος δύσκολος και μακρύς αλλά και αυτός που θα τους φέρει όλους προ των ευθυνών τους, ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ.