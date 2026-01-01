Η αυγή του 2026 βρήκε σε εφαρμογή το καθιερωμένο πρωτόκολλο, με τον πρώτο επίσημο πολιτικό καφέ της νέας χρονιάς να πραγματοποιείται μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Το πρωί της Πέμπτης, αμέσως μετά τη δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών -στην οποία παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς- οι δύο άνδρες έδωσαν το καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο ραντεβού τους στο Κολωνάκι, σηματοδοτώντας συμβολικά την έναρξη της νέας χρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωνσταντίνος Τασούλας είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με πολίτες, να ανταλλάξουν ευχές για το νέο έτος και να ποζάρουν για φωτογραφίες με όσους έσπευσαν να τους ευχηθούν για το 2026.

Στον καφέ, πέρα από τον πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έδωσαν το «παρών» και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην πολιτική κουβέντα που ακολούθησε, συζητήθηκε εκ νέου η πρόθεση του πρωθυπουργού να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να κινηθούν εκ νέου και με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας 3/5.