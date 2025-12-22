Τουλάχιστον εννέα άτομα τραυματίστηκαν τη νύχτα της Δευτέρας, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε μια ομάδα ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί για την ετήσια παρέλαση στο Νάνσπιτ της Ολλανδίας. Οι αρχές της επαρχίας Γκελντερλάντ επιβεβαίωσαν ότι τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Η αρχική έρευνα υποδεικνύει ότι η σύγκρουση ήταν ατύχημα, ενώ η 56χρονη γυναίκα που οδηγούσε το όχημα συνελήφθη για ανάκριση.

Emergency Services still in action after a car drove into the crowd in Nunspeet, Netherlands — 10 injured, 3 in serious condition. #lichtjesparade pic.twitter.com/tbB1JU7fdw — Apple Tree (@LonelyAppleTree) December 22, 2025

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 18:30, όταν ένα αυτοκίνητο χτύπησε την ομάδα κοντά στην κυκλική πλατεία που συνδέει τους δρόμους Στεενζόλντερ και Έλμπουργκσεβεγκ, σύμφωνα με το γραφείο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Βορρά και Ανατολικού Γκελντερλάντ. Βίντεο που κατέγραψε κάτοικος της περιοχής δείχνει ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς την κυκλική πλατεία.

Στο βίντεο ακούγονται οι ήχοι της σύγκρουσης, ακολουθούμενοι από αχνές κραυγές. Το αυτοκίνητο, που φαίνεται να είναι ένα πεντάθυρο Toyota Yaris, ακινητοποιήθηκε σε ένα κοντινό χωράφι.

Ένας κάτοικος βγήκε από το σπίτι του στον τόπο της σύγκρουσης για να βοηθήσει, όπως δήλωσε ο σύζυγος της γυναίκας στο RTV Νάνσπιτ. Πιστεύει ότι ένα παιδί ήταν μεταξύ των τραυματιών.

Στην περιοχή έσπευσαν τουλάχιστον έξι ασθενοφόρα μαζί με τρεις ομάδες αντιμετώπισης τραύματος, που ταξίδευαν με ξεχωριστά ελικόπτερα. Πολλοί πυροσβέστες και αστυνομικοί επίσης κινητοποιήθηκαν, με την επιχείρηση να κλιμακώνεται σε περιφερειακή έκτακτη ανάγκη τύπου Grip 1. Καθώς η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, οι τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες πίσω από προστατευτικά πάνελ, ώστε να υπάρχει περισσότερη ιδιωτικότητα για τους παραϊατρικούς και τους ασθενείς.

🔴🇳🇱 ALERTE INFO | Pays-Bas

Un véhicule a percuté des spectateurs lors d’une parade lumineuse de Noël à Nunspeet. 9 blessés, dont 3 graves.

La police évoque un accident, enquête en cours.pic.twitter.com/pig6ww7nN7 — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) December 22, 2025

«Η οδηγός του αυτοκινήτου στο Νάνσπιτ, Ολλανδία, ήταν μια 56χρονη γυναίκα από το χωριό», ανέφερε η αστυνομία σε ενημέρωση. «Βρίσκεται υπό κράτηση ως ύποπτη, όπως είναι συνήθης πρακτική σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Η γυναίκα υπέστη ελαφρά τραύματα.»

Η αστυνομία επιβεβαίωσε προηγούμενα ρεπορτάζ αρκετών τοπικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία η ομάδα ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί για την Elburg Lichtjestour, μια ετήσια παρέλαση προγραμματισμένη για τη Δευτέρα το βράδυ. Τα οχήματα που συμμετέχουν στο γεγονός είναι διακοσμημένα με φωτισμό και κινούνται στην περιοχή.

«Στο Νάνσπιτ γινόταν πομπή οχημάτων, και οι άνθρωποι παρακολουθούσαν από τις άκρες του δρόμου», ανέφερε η αστυνομία. Οι διοργανωτές του γεγονότος αναγκάστηκαν να αλλάξουν τα σχέδιά τους λόγω της τραγικής κατάστασης.

«Νάνσπιτ, δεν θα έρθουμε λόγω σοβαρού ατυχήματος εκεί», έγραψαν οι διοργανωτές στο Facebook. Το υπόλοιπο της εκδήλωσης τελικά ακυρώθηκε.

«Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπήρχε πρόθεση, αλλά η έρευνα συνεχίζεται», έγραψε η αστυνομία σε προηγούμενη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.