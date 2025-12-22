Στις 22 Δεκεμβρίου 1972, ο κόσμος παγώνει στο άκουσμα μιας είδησης που μοιάζει βγαλμένη από εφιάλτη. Δεκαέξι άνθρωποι εντοπίζονται ζωντανοί στις παγωμένες Άνδεις, 70 ημέρες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν. Η διάσωσή τους αποκαλύπτει μια ιστορία ακραίας αντοχής, απόγνωσης και ηθικών ορίων που ξεπεράστηκαν για χάρη της ζωής.

Το αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουρουγουάης, που μετέφερε την ομάδα ράγκμπι Old Christians Club μαζί με συγγενείς και φίλους, είχε απογειωθεί στις 13 Οκτωβρίου 1972 με προορισμό το Σαντιάγο της Χιλής. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, και εξαιτίας λανθασμένων υπολογισμών, το αεροσκάφος συνετρίβη σε υψόμετρο άνω των 3.500 μέτρων, σε μια από τις πιο αφιλόξενες περιοχές του πλανήτη.

Από τους 45 επιβαίνοντες, αρκετοί σκοτώθηκαν ακαριαία. Άλλοι υπέκυψαν τις επόμενες ημέρες από τα τραύματα, το ψύχος και τις χιονοστιβάδες. Οι επιζώντες βρέθηκαν αποκλεισμένοι σε ένα λευκό, ατελείωτο τοπίο, χωρίς τρόφιμα, χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο, με θερμοκρασίες που έπεφταν κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου.

Μετά από εβδομάδες πείνας και εξάντλησης, οι επιζώντες έρχονται αντιμέτωποι με μια αδιανόητη πραγματικότητα. Καθώς δεν υπήρχε καμία φυτική ή ζωική τροφή στο περιβάλλον και τα ελάχιστα εφόδια είχαν εξαντληθεί, παίρνουν μια απόφαση που θα τους στιγματίσει αλλά και θα τους σώσει. Τρέφονται με τις σάρκες των νεκρών συνεπιβατών τους, μια πράξη που οι ίδιοι περιέγραψαν αργότερα ως «ύστατη επιλογή ζωής».

Η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε ελαφρά. Όπως εξήγησαν αργότερα, ήταν αποτέλεσμα συλλογικής συζήτησης, βαθιάς ηθικής σύγκρουσης και της πίστης ότι όσοι είχαν χαθεί θα ήθελαν οι υπόλοιποι να επιβιώσουν.

Η λύτρωση έρχεται όταν δύο από τους επιζώντες, ο Φερνάντο Παράδο και ο Ρομπέρτο Κανέσα, αποφασίζουν να διασχίσουν με τα πόδια τις Άνδεις, χωρίς εξοπλισμό, μέσα στο χιόνι. Μετά από δέκα ημέρες πορείας, συναντούν έναν Χιλιανό κτηνοτρόφο και δίνουν σήμα κινδύνου.

Στις 22 Δεκεμβρίου, ελικόπτερα φτάνουν στο σημείο της συντριβής και διασώζουν τους 16 επιζώντες. Η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου και προκαλεί σοκ, θαυμασμό αλλά και έντονες συζητήσεις για τα όρια της ανθρώπινης επιβίωσης.

Το δράμα των Άνδεων παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες επιβίωσης στην Ιστορία.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

962: Ο βυζαντινός στρατηγός και μετέπειτα αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς συντρίβει τους Άραβες στο Χαλέπι της Συρίας, επεκτείνοντας την κυριαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην περιοχή.

1688: Στην κορύφωση της Ένδοξης Επανάστασης, ο βασιλιάς Ιάκωβος Β΄ της Αγγλίας, καθαιρεμένος υπέρ του ανιψιού του Γουλιέλμου Γ΄ και της κόρης του Μαρίας Β΄, διαφεύγει κρυφά από την Αγγλία και καταφεύγει στο Παρίσι. Η φυγή του σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της απόπειρας επιβολής απόλυτης και φιλοκαθολικής μοναρχίας και ανοίγει τον δρόμο για την εδραίωση της κοινοβουλευτικής μοναρχίας και της υπεροχής του Κοινοβουλίου στη βρετανική πολιτική ζωή.

1783: Ο αρχιστράτηγος Τζορτζ Ουάσινγκτον παραιτείται από τον Ηπειρωτικό Στρατό των ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας τον Αγώνα για την Ανεξαρτησία. Η παραίτησή του θεωρείται σύμβολο αφοσίωσης στη δημοκρατία.

1888: Ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ, διάσημος Ολλανδός ζωγράφος, σε μια κρίση ψυχικής αστάθειας, κόβει το αριστερό αυτί του. Το περιστατικό αυτό σημαδεύει την ταραχώδη ζωή του και την ψυχική του πάλη.

1909: Στην εφημερίδα «Εργάτης» του Βόλου αρχίζει να δημοσιεύεται σε συνέχειες το Κομουνιστικό Μανιφέστο των Μαρξ και Ένγκελς, σε μετάφραση του διαπρεπούς λογίου Κώστα Χατζόπουλου, φέρνοντας τις ιδέες του σοσιαλισμού στο ελληνικό κοινό.

1913: Ιδρύεται η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve System) με την υπογραφή της Federal Reserve Act από τον πρόεδρο Γούντροου Ουίλσον, θέτοντας τα θεμέλια για τη σύγχρονη νομισματική πολιτική της χώρας.

1924: Η κυβέρνηση του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου υπογράφει σύμβαση με την αμερικανική εταιρεία ΟΥΛΕΝ για την ύδρευση της Αθήνας, ένα έργο που θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

1933: Στη Γερμανία, ο Ολλανδός αναρχοκομμουνιστής Μαρίνους Βαν Ντε Λούμπε καταδικάζεται σε θάνατο για τον εμπρησμό του Ράιχσταγκ (Βουλή). Το περιστατικό αυτό χρησιμοποιήθηκε από τους Ναζί ως πρόσχημα για την κατάργηση των πολιτικών ελευθεριών.

1947: Οι επιστήμονες των εργαστηρίων Bell, Μπαρντίν, Μπράτιν και Σόκλεϊ παρουσιάζουν το τρανζίστορ, μια ανακάλυψη που αλλάζει τον κόσμο της τεχνολογίας και αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συσκευών.

1972: Ανακαλύπτονται 16 επιζήσαντες, 70 ημέρες μετά τη συντριβή αεροσκάφους στις Άνδεις. Οι επιζώντες διατήρησαν τη ζωή τους τρεφόμενοι με τις σάρκες των νεκρών συνεπιβατών τους, σε μια τραγική ιστορία που συγκλονίζει τη διεθνή κοινή γνώμη.

1975: Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» πραγματοποιεί την πρώτη της επίθεση, δολοφονώντας στο Ψυχικό τον σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα, Ρίτσαρντ Γουέλς, εγκαινιάζοντας μια μακρά πορεία τρομοκρατικής δράσης.

1997: Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών κηρύσσει ενόχους, χωρίς κανένα ελαφρυντικό, τους Ασημάκη Κατσούλα και Μανόλη Δημητροκάλλη για την υπόθεση των «σατανιστών της Παλλήνης», μια υπόθεση που είχε σοκάρει την ελληνική κοινωνία.

Γεννήσεις

1777 – Αλέξανδρος Α΄, Τσάρος της Ρωσίας, από τις πιο σύνθετες και καθοριστικές μορφές της ευρωπαϊκής ιστορίας των αρχών του 19ου αιώνα. Ανέβηκε στον θρόνο με μεταρρυθμιστικές διαθέσεις, προωθώντας εκπαιδευτικές και διοικητικές αλλαγές, πριν στραφεί σε πιο συντηρητική πολιτική. Έμεινε στην Ιστορία ως ο ηγεμόνας που συνέβαλε αποφασιστικά στην ήττα του Ναπολέοντα, ιδιαίτερα μετά την εκστρατεία του 1812, διαμορφώνοντας τη νέα ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη.

Θάνατοι

2013 – Μιχαήλ Καλάσνικοφ (Mikhail Kalashnikov), Ρώσος στρατιωτικός και μηχανικός, δημιουργός του θρυλικού τυφεκίου ΑΚ-47. Το όπλο του ξεχώρισε για την απλότητα, την αντοχή και την αξιοπιστία του, εξελισσόμενο στο πιο διαδεδομένο αυτόματο όπλο στον κόσμο. Αν και σχεδιάστηκε για την άμυνα της Σοβιετικής Ένωσης, συνδέθηκε με πολέμους και συγκρούσεις παγκοσμίως, καθιστώντας τον Καλάσνικοφ μία από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές της σύγχρονης στρατιωτικής ιστορίας.

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι