Σαν σήμερα, 19 Φεβρουαρίου 1968, ο Άγιος Ευστράτιος συγκλονίζεται από σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ, με επίκεντρο νότια του νησιού, που ισοπεδώνει τον μοναδικό του οικισμό. Ήταν γύρω στις 00:45, όταν ο Εγκέλαδος γκρέμισε σπίτια, σχολεία, εκκλησίες και καταστήματα, αφήνοντας πίσω του εικόνες απόλυτης ερήμωσης.

Ο απολογισμός είναι βαριάς τραγωδίας: 20 νεκροί, 18 τραυματίες, όλες οι 220 οικογένειες του νησιού άστεγες, 175 κτίρια κατέρρευσαν και εκατοντάδες ακόμη κρίθηκαν μη επισκευάσιμα. Στην καταστροφή προστίθεται και ο αφανισμός χιλιάδων ζώων, με περίπου 5.000 αιγοπρόβατα και 400 βοοειδή να χάνονται, βυθίζοντας την τοπική κοινωνία σε βαθιά οικονομική κρίση.

«Ήταν σαν βρυκολακιασμένο χωριό», θυμούνται κάτοικοι για τον παραδοσιακό οικισμό στην πλαγιά πάνω από το λιμάνι, όπου τα πέτρινα διώροφα και τριώροφα σπίτια μετατράπηκαν σε ερείπια μέσα σε δευτερόλεπτα. Τη φυσική καταστροφή διαδέχεται η «χαριστική βολή» της Χούντας, που κατεδαφίζει ακόμη και όσα σπίτια θα μπορούσαν να σωθούν και ανοικοδομεί στον κάμπο έναν νέο, άψυχο τσιμεντένιο οικισμό, χωρίς καμία σχέση με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του νησιού.

Έτσι, ο Άγιος Ευστράτιος, πέρα από τόπος εξορίας για χιλιάδες πολιτικούς κρατούμενους στον 20ό αιώνα, γίνεται και τόπος μιας διπλής απώλειας: της υλικής ζωής και της άυλης μνήμης, των εθίμων, των πανηγυριών και του «αλισβεριού» ανάμεσα στους ανθρώπους. Σήμερα, τα λίγα διασωθέντα σπίτια και το ιστορικό κτίριο της Μαρασλείου Σχολής θυμίζουν τον παλιό οικισμό, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες ανάδειξης και αποκατάστασης του ιστορικού πυρήνα, ώστε η μνήμη της καταστροφής να μείνει ζωντανή.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1472: Οι Ορκάδες και τα Σέτλαντ δίνονται ως ενέχυρο από τον βασιλιά της Νορβηγίας στη Σκωτία, ως εγγύηση για την προίκα της πριγκίπισσας Μαργαρίτας της Δανίας, που επρόκειτο να παντρευτεί τον Ιάκωβο Γ΄ της Σκωτίας. Τα νησιά δεν εξαγοράστηκαν ποτέ πίσω, με αποτέλεσμα να περάσουν οριστικά στη σφαίρα επιρροής της Σκωτίας και αργότερα του Ηνωμένου Βασιλείου.

1547: Ο Εδουάρδος ΣΤ΄, γιος του Ερρίκου Η΄ και της Τζέιν Σίμουρ, στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ σε ηλικία μόλις εννέα ετών. Η βασιλεία του θα σημαδευτεί από τη συνέχιση της Προτεσταντικής Μεταρρύθμισης στην Αγγλία, με σημαντικές θρησκευτικές και πολιτικές συνέπειες.​

1810: Εκτελείται ο Αντρέας Χόφερ, ηγέτης της εξέγερσης των Τιρολέζων ενάντια στις δυνάμεις του Ναπολέοντα. Αφού προδόθηκε και συνελήφθη, οδηγήθηκε μπροστά σε γαλλικό στρατοδικείο και καταδικάστηκε σε θάνατο. Σήμερα θεωρείται εθνικός ήρωας στο Τιρόλο και σύμβολο αντίστασης.​

1816: Η όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι «Ο Κουρέας της Σεβίλλης» κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Αρτζεντίνα στη Ρώμη. Η πρώτη παράσταση γνώρισε προβλήματα και αποδοκιμασίες, όμως πολύ σύντομα το έργο καθιερώθηκε ως ένα από τα δημοφιλέστερα αριστουργήματα του κωμικού ρεπερτορίου της όπερας.

​1822: Στη ναυμαχία των Πατρών, ο ελληνικός στόλος (περίπου 63 πλοία από Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά, με επικεφαλής τους Νικολή Αποστόλη, Ανδρέα Μιαούλη και Γκίκα Τσούπα) επιτίθεται, μέσα σε τρικυμία, στον οθωμανικό στόλο περίπου 70 πλοίων υπό τον Καρά Πεπέ Αλή, που κατευθυνόταν στην Πάτρα για ενισχύσεις και ανεφοδιασμό. Η πολύωρη σύγκρουση προκαλεί σοβαρές ζημιές και αναγκάζει τον οθωμανικό στόλο να αποσυρθεί και να καταφύγει στη Ζάκυνθο, εξέλιξη που καταγράφεται ως μία από τις πρώτες μεγάλης κλίμακας ναυτικές αναμετρήσεις της Ελληνικής Επανάστασης.

1872: Ανοίγει για το κοινό το Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη, που θα εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Η ίδρυσή του σηματοδοτεί τη φιλοδοξία των ΗΠΑ να σταθούν ισότιμα απέναντι στα μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία, συγκεντρώνοντας συλλογές από όλους τους πολιτισμούς και εποχές.​

1891: Ιδρύεται στην Αθήνα ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, από τους παλαιότερους και ιστορικότερους αθλητικούς συλλόγους της Ελλάδας. Ο σύλλογος θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του στίβου και άλλων αθλημάτων, αλλά και στη διοργάνωση αγώνων που συνδέθηκαν με την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων.​

1909: Η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» δημοσιεύει το Μανιφέστο του φουτουρισμού του Φιλίππο Τομάζο Μαρινέττι. Το κείμενο αυτό, που εξυμνεί την ταχύτητα, τη βιομηχανία και τη ρήξη με το παρελθόν, γίνεται ιδρυτική πράξη του κινήματος του φουτουρισμού και επηρεάζει βαθιά την ευρωπαϊκή τέχνη και λογοτεχνία του 20ού αιώνα.​

1913: Ο ελληνικός στρατός σφίγγει τον κλοιό γύρω από τα Ιωάννινα κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο. Το βράδυ, οι οθωμανικές δυνάμεις ζητούν συνθηκολόγηση, ανοίγοντας τον δρόμο για την απελευθέρωση της πόλης και την οριστική ένταξή της στο ελληνικό κράτος.​

1933: Ο Αδόλφος Χίτλερ πραγματοποιεί μυστική συνάντηση με κορυφαίους Γερμανούς βιομηχάνους στο Βερολίνο. Στόχος του είναι η χρηματοδότηση της επικείμενης προεκλογικής εκστρατείας του Ναζιστικού Κόμματος, κίνηση που θα ενισχύσει την πορεία του προς την πλήρη εγκαθίδρυση δικτατορικού καθεστώτος στη Γερμανία.​

1944: Νορβηγοί αντάρτες βυθίζουν στη Βόρεια Θάλασσα το γερμανικό πλοίο «Hydro», που μετέφερε φορτίο βαρέος ύδατος προς τη Γερμανία. Η επιχείρηση, μέρος του σαμποτάζ του Βεμόρκ, καθυστέρησε καθοριστικά τις προσπάθειες του Τρίτου Ράιχ να αναπτύξει ατομική βόμβα.​

1946: Ο από Χαλκηδόνος Μάξιμος εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, λαμβάνοντας το όνομα Μάξιμος Ε΄. Η πατριαρχεία του, αν και σύντομη λόγω προβλημάτων υγείας και πιέσεων της εποχής, εκτυλίσσεται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο πολιτικό και θρησκευτικό περιβάλλον για τον ελληνισμό της Πόλης.

1962: Ο Τζον Γκλεν γίνεται ο πρώτος Αμερικανός που μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη Γη, με το διαστημόπλοιο «Friendship 7» του προγράμματος Μέρκιουρι. Πραγματοποιεί τρεις περιφορές σε 4 ώρες και 55 λεπτά, προσεδαφιζόμενος με ασφάλεια στον Ατλαντικό Ωκεανό και ενισχύοντας καθοριστικά το κύρος των ΗΠΑ στον διαστημικό ανταγωνισμό με τη Σοβιετική Ένωση.​

1965: Το διαστημόπλοιο Ranger 8 συντρίβεται, όπως ήταν προγραμματισμένο, στη Σελήνη μετά την ολοκλήρωση αποστολής φωτογράφησης της επιφάνειάς της. Οι χιλιάδες εικόνες που μεταδόθηκαν βοήθησαν στον εντοπισμό πιθανών σημείων προσεδάφισης για τους επανδρωμένους σεληνιακούς απόπλους του προγράμματος Απόλλων.​

1968: Ισχυρός σεισμός ισοπεδώνει τον Άγιο Ευστράτιο, μετατρέποντας σχεδόν όλα τα σπίτια του νησιού σε σωρούς ερειπίων. Οι νεκροί φτάνουν τους 20 και οι τραυματίες τους 18, ενώ άστεγες μένουν και οι 220 οικογένειες του μικρού νησιού. Η καταστροφή συμπληρώνεται από τον αφανισμό χιλιάδων ζώων, γεγονός που επιτείνει την οικονομική και κοινωνική δοκιμασία των κατοίκων.​

1970: Η ΑΕΚ κερδίζει στον επαναληπτικό αγώνα στο Παναθηναϊκό Στάδιο την ισπανική Γιουβεντούτ με 74–46, ανατρέποντας τη διαφορά του πρώτου αγώνα. Με τη νίκη αυτή προκρίνεται στα ημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης στην καλαθοσφαίριση, γράφοντας μια από τις πρώτες μεγάλες σελίδες της ελληνικής παρουσίας στα ευρωπαϊκά κύπελλα μπάσκετ.​

1979: Σεισμός στην κεντρική Ιάβα της Ινδονησίας προκαλεί ρωγμές σε ηφαιστειακό κρατήρα και απελευθερώνει δηλητηριώδη αέρια. Τα αέρια σαρώνουν γειτονικά χωριά, σκοτώνοντας 149 χωρικούς, δείχνοντας πόσο στενά συνδέονται οι σεισμοί με ηφαιστειακά φαινόμενα και πόσο ευάλωτες είναι οι αγροτικές κοινότητες σε τέτοιες φυσικές καταστροφές.

Η Mariah Carey κρατά τα βραβεία Grammy στα παρασκήνια του Radio City Music Hall στη Νέα Υόρκη, στις 20 Φεβρουαρίου 1991, αφού κερδίζει τα Grammy για «Best New Artist» και «Best Pop Vocal Performance, Female». (AP Photo/Susan Ragan)

​1991: Στα Τίρανα, διαδηλωτές ρίχνουν από το βάθρο του το τεράστιο άγαλμα του Ενβέρ Χότζα, σύμβολο του σταλινικού καθεστώτος της Αλβανίας. Η ενέργεια αυτή αποτελεί εμβληματική στιγμή στην πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος και στην πορεία της χώρας προς τον πολυκομματισμό και τον εκδημοκρατισμό.​

1992: Ιδρύεται η Premier League, το νέο κορυφαίο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Αγγλίας. Η διοργάνωση αυτή, με τη δομή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και την εμπορική της στρατηγική, θα εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή και οικονομικά ισχυρά αθλητικά πρωταθλήματα παγκοσμίως.​

2000: Ο Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ιστιοσανίδας τύπου Mistral στο Μαρ ντε λα Πλάτα της Αργεντινής. Η επιτυχία αυτή ενισχύει το ήδη ισχυρό προφίλ του ως κορυφαίου Έλληνα ιστιοπλόου και προαναγγέλλει την παρουσία του ως σημαιοφόρου και πρωταγωνιστή της ελληνικής ιστιοπλοΐας στη διεθνή σκηνή.​

2015: Η Ελλάδα και οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης καταλήγουν σε συμφωνία στο Eurogroup για παράταση κατά τέσσερις μήνες της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης, του λεγόμενου 2ου μνημονίου. Η συμφωνία, αποτέλεσμα εντατικών διαπραγματεύσεων της νέας τότε ελληνικής κυβέρνησης, δίνει προσωρινό χρόνο αλλά δεν αίρει τα βασικά δημοσιονομικά και μεταρρυθμιστικά δεσμευτικά πλαίσια.​

2020: Δικαστήριο της Μόσχας επικυρώνει ποινή φυλάκισης τριών ετών εις βάρος του Αλεξέι Ναβάλνι, αντιπολιτευόμενου πολιτικού και πολέμιου της διαφθοράς στη Ρωσία. Ο Ναβάλνι κατηγορείται για συκοφαντία βετεράνου, υπόθεση που διεθνώς θεωρήθηκε πολιτικά υποκινούμενη και ενδεικτική της καταστολής της αντιπολίτευσης στη χώρα.

Γεννήσεις

1802 – Αναστάσιος Πολυζωίδης (20 Φεβρουαρίου 1802 – 7 Ιουλίου 1873), Έλληνας, δικαστικός και πολιτικός, εμβληματική μορφή της δικαστικής ανεξαρτησίας στην Ελλάδα. Έμεινε στην Ιστορία ως ένας από τους δικαστές που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Δημήτριου Πλαπούτα, πληρώνοντας προσωπικό κόστος. Δραστηριοποιήθηκε επίσης στην πολιτική και στον Τύπο, με σταθερή παρουσία στα δημόσια πράγματα του νεοσύστατου κράτους.

1923 – Ρένα Βλαχοπούλου (28 Ιουλίου 1923 – 29 Ιουλίου 2004), Ελληνίδα, ηθοποιός και τραγουδίστρια, από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Με καταγωγή από την Κέρκυρα, ξεχώρισε για τον ρυθμό, το μουσικό ταλέντο και την κωμική της ακρίβεια, ενώ σφράγισε το μιούζικαλ και την κωμωδία με τίτλους όπως «Η χαρτοπαίχτρα» και «Η κόμισσα της Κέρκυρας». Η περσόνα της έμεινε διαχρονική, με ατάκες και σκηνές που παίζονται μέχρι σήμερα.

1967 – Κερτ Κομπέιν (20 Φεβρουαρίου 1967 – 5 Απριλίου 1994), Αμερικανός, μουσικός και τραγουδοποιός, ηγετική μορφή των Nirvana και σύμβολο της grunge. Ως βασικός δημιουργός και ερμηνευτής, έσπρωξε το εναλλακτικό ροκ στο παγκόσμιο προσκήνιο, με το άλμπουμ «Nevermind» και τραγούδια που έγιναν γενιάς σύνθημα, όπως το «Smells Like Teen Spirit». Η επίδρασή του στη μουσική και την ποπ κουλτούρα παραμένει τεράστια, ενώ ο πρόωρος θάνατός του στα 27 τον έκανε μυθική φιγούρα.

1967 – Κώστας Μακεδόνας (20 Φεβρουαρίου 1967 – ), Έλληνας, τραγουδιστής, με μακρά διαδρομή στο έντεχνο και λαϊκό τραγούδι. Ξεκίνησε τη δισκογραφία του στα τέλη των ’80s, με πρώτο προσωπικό δίσκο το «Δεν έχω ιδέα» σε συνεργασία με τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου, και συνέχισε με πολλούς προσωπικούς δίσκους και συμμετοχές. Έχει συνδεθεί με μεγάλες συνεργασίες και ζωντανές εμφανίσεις, ενώ είναι γνωστός και για τη δεύτερη επαγγελματική του ιδιότητα ως πιλότος.

1988 – Ριάννα (20 Φεβρουαρίου 1988 – ), Μπαρμπαντιανή, τραγουδίστρια και επιχειρηματίας, από τις πιο επιδραστικές pop/R&B καλλιτέχνιδες των τελευταίων δεκαετιών. Έγινε παγκόσμιο φαινόμενο με διαδοχικά hits όπως «Umbrella» και «Diamonds», ενώ επέκτεινε το αποτύπωμά της στη βιομηχανία ομορφιάς με το Fenty Beauty, που ξεχώρισε διεθνώς για την έμφαση στη συμπερίληψη στις αποχρώσεις. Η σχέση της με τα πολιτιστικά σύμβολα της εποχής είναι διαρκής, ενώ τιμήθηκε και στην πατρίδα της ως Εθνική Ηρωίδα των Μπαρμπάντος.

Θάνατοι

1960 – Βασίλης Λογοθετίδης (1898 – 20 Φεβρουαρίου 1960), Έλληνας, ηθοποιός, από τους σημαντικότερους κωμικούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Με χαρακτηριστική φινέτσα, άρθρωση και «νεύρο», καθόρισε την αστική κωμωδία και άφησε κληρονομιά ρόλων που αποτελούν σχολή. Ξεχωρίζει σε ταινίες όπως «Ένας ήρως με παντούφλες», «Ο ζηλιαρόγατος» και «Δεσποινίς ετών 39», που παραμένουν σταθερά σημεία αναφοράς της ελληνικής κωμικής γραφής και ερμηνείας.

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης