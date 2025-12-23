Τρεις άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκαν μετά από συντριβή αεροπλάνου κοντά στο Γκάλβεστον του Τέξας το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα).

Η Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι έλαβε αναφορά στις 3:20 μ.μ. για συντριβή δυτικά της Γέφυρας του Γκάλβεστον ενώ στη συνέχεια έστειλε σκάφος και ελικόπτερο για την αναζήτηση του αεροπλάνου.

Ένας αξιωματούχος του Μεξικανικού Ναυτικού επιβεβαίωσε στο ABC News ότι το αεροπλάνο ανήκε στο Ναυτικό και εκτελούσε αποστολή ιατρικής υποστήριξης με το Ίδρυμα Michou y Mau, όταν «συνέβη ένα ατύχημα».

Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει γιατί το αεροπλάνο έπεσε ούτε πόσοι επιβαίνοντες βρίσκονταν μέσα σε αυτό.

✈️ 🚨 Dos muertos y cuatro sobrevivientes es el saldo, hasta el momento, que dejó el accidente de una aeronave de la Marina, que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas.… pic.twitter.com/kEHneMhEGB — El Universal (@El_Universal_Mx) December 23, 2025

Η ιστοσελίδα του Ιδρύματος Michou y Mau αναφέρει ότι μεταφέρει παιδιά με εγκαύματα από το Μεξικό στα Shriners στο Γκάλβεστον.

Το Γραφείο Σερίφη της Περιφέρειας Γκάλβεστον καλεί το κοινό να αποφύγει την περιοχή καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να εργάζονται στον τόπο του δυστυχήματος.

🇺🇸🇲🇽⚡ A Mexican Navy Beechcraft King Air 350i carrying eight people crashed into Galveston Bay on Monday afternoon while approaching Scholes International Airport in heavy fog.



The flight was a Mexican military medical evacuation with two pilots and six passengers. pic.twitter.com/1WnJGaqjP3 — Osint World (@OsiOsint1) December 22, 2025

Το γραφείο του Σερίφη ανέφερε ότι η Ομάδα Κατάδυσης, η Μονάδα Εγκληματολογικής Σκηνής, η Μονάδα Drone και η Περιπολία στηρίζουν το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας στην έρευνα.