Η τουρκική εφημερίδα Milliyet αναφέρει ότι σήμερα στο Τελ Αβίβ πραγματοποιείται τριμερής σύνοδος μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, με κύριο αντικείμενο την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι στο τραπέζι βρίσκεται η δημιουργία «Δύναμης Γρήγορης Αντίδρασης» 2.500 ανδρών, με στόχο την αντιμετώπιση πιθανών στρατιωτικών κινήσεων της Τουρκίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τριμερής συνάντηση αποτελεί συνέχεια της στρατιωτικής και διπλωματικής συνεργασίας που Ισραήλ και Ελλάδα έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, με κοινές ασκήσεις και συμφωνίες εξοπλισμού. Η δύναμη των 2.500 στρατιωτών θα αποτελείται από 1.000 Ισραηλινούς, 1.000 Έλληνες και 500 Κύπριους, με ανάπτυξη σε ελληνικά νησιά όπως η Ρόδος και η Κάρπαθος, αλλά και σε ισραηλινό και κυπριακό έδαφος.

Το Milliyet επισημαίνει ότι η τριμερής συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός αξιόπιστου αποτρεπτικού μηχανισμού απέναντι στην Τουρκία, συνδυάζοντας στρατιωτικές ασκήσεις, απόρρητες συναντήσεις και κοινό στρατιωτικό σχεδιασμό. Το δημοσίευμα τονίζει πως η κίνηση αυτή συνδέεται με την αυξημένη παρουσία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ενίσχυση της στρατιωτικής της ικανότητας.

Παράλληλα, η εφημερίδα αναφέρεται στο έργο του αγωγού φυσικού αερίου East-Med, που θα μετέφερε ισραηλινό αέριο μέσω Κύπρου και Ελλάδας στην Ευρώπη. Το έργο παραμένει σε αναστολή λόγω υψηλού κόστους και τεχνικών δυσκολιών, ενώ η πρόσφατη συμφωνία Ισραήλ-Αιγύπτου για φυσικό αέριο αξίας 35 δισ. δολαρίων το επανατοποθετεί σε δεύτερη προτεραιότητα.

Το Milliyet αναφέρει επίσης την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας Ισραήλ-Ελλάδας, με κοινές ασκήσεις όπως η Iniochos 2025 και συμφωνίες εξοπλισμού, όπως η σύμβαση 1,65 δισ. δολαρίων με την Elbit Systems για σχολή πιλότων, η αγορά συστήματος ρουκετών PULS από την Ελλάδα και οι διαπραγματεύσεις για το πολυστρωματικό σύστημα αεράμυνας «Αχιλλέας Ασπίδα».

Συνολικά, η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η τριμερής σύνοδος στοχεύει στην ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας και συνεργασίας Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου, με κύριο άξονα την αντιμετώπιση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.