Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δεύτερα ότι το Ναυτικό θα προχωρήσει στην ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας «θωρηκτών», στο πλαίσιο της στρατηγικής του Λευκού Οίκου με την ονομασία «Χρυσός Στόλος».

«Θα είναι τα ταχύτερα, τα μεγαλύτερα και κατά πολύ, 100 φορές ισχυρότερα από οποιοδήποτε θωρηκτό έχει ποτέ κατασκευαστεί», δήλωσε ο Τραμπ στην κατοικία του στο Mar-A-Lago, στην Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. «Τα θωρηκτά είναι τα μεγαλύτερα, πιο στιβαρά και πιο βαριά εξοπλισμένα πλοία που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ναυτικές μάχες. Παρά το γεγονός ότι η Αμερική έχει κατασκευάσει πολλά νέα πολεμικά πλοία με τα χρόνια, τείνουν να είναι μικρότερα, πολύ μικρότερα, και όχι κατάλληλα για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και για εκείνη που θέλουμε — ειρήνη μέσω ισχύος».

TRUMP CLASS BATTLESHIPS ⚓️🇺🇸



President Trump announces Trump Class Battleships, manufactured in the USA, the new class ships will be the fastest, biggest and most lethal ships ever constructed.



pic.twitter.com/wvKKSUDsdg — ENTERTAINMENT ⚠️💰 (@homeofshows) December 22, 2025

Ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τον Γραμματέα του Ναυτικού Τζον Φέλαν και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε επίσης ότι το Ναυτικό θα στοχεύσει στην άμεση κατασκευή δύο θωρηκτών, αλλά η κατηγορία θα μπορούσε τελικά να περιλαμβάνει μεταξύ 20 και 25 πλοίων. Οι φωτογραφίες που εκτέθηκαν δίπλα του υποδείκνυαν ότι τουλάχιστον ένα από τα πλοία της «κλάσης Τραμπ» θα ονομάζεται «USS Defiant».

Το νέο «θωρηκτό» προβλέπεται να έχει βάρος περίπου 30.000-40.000 τόνους — σημαντικά μεγαλύτερο από τον υπάρχοντα στόλο αντιτορπιλικών του Ναυτικού — και να είναι ικανό να χρησιμοποιεί μια ποικιλία μελλοντικών όπλων, όπως ηλεκτρομαγνητικά railguns και υπερηχητικά βλήματα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι τα νέα πλοία θα φέρουν επίσης πυρηνικά εκτοξευόμενους από τη θάλασσα πυραύλους, δημιουργώντας, όπως τόνισε ο Υπουργός Ναυτικού Τζον Φέλαν, μια νέα πυρηνική αποτροπή.

Η εφημερίδα The Wall Street Journal, που πρώτα ανέφερε τα σχέδια του Τραμπ, σημείωσε ότι το Ναυτικό θα ξεκινήσει έναν διαγωνισμό για την επιλογή κατασκευαστή και σχεδιάζει να αποκτήσει το πρώτο πλοίο το 2030.

Τα παραδοσιακά αμερικανικά θωρηκτά ήταν βαριά θωρακισμένα για να δίνουν ναυμαχίες με αντίπαλο στόλο και έχουν αποσυρθεί από τη δεκαετία του 1990. Στη θέση τους, τα σύγχρονα, μικρότερα αντιτορπιλικά είναι εξοπλισμένα με προηγμένα ραντάρ και αντιαεροπορικά συστήματα για την προστασία των αεροπλανοφόρων και των αεροπορικών τους μονάδων, όπως φάνηκε στις πολλαπλές επιχειρήσεις κατά των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σε πιθανή αναφορά σε αυτές τις επιχειρήσεις, ο Φέλαν δήλωσε ότι το νέο πλοίο θα φέρει «τα μεγαλύτερα κανόνια της εποχής μας», που προορίζονται όχι για να «χτυπάνε τα βέλη» από τον ουρανό, αλλά για να «φτάνουν και να εξουδετερώνουν τους τοξοβόλους».

🇺🇸✝🔥❤️‍🔥🔥🕎🫧⚔🇮🇱🦅



Commander-in-Chief President Trump confirms the construction of two "TRUMP-CLASS BATTLESHIPS," the most powerful and largest battleship in human history by 100 TIMES.



"LARGEST we've EVER BUILT."



"They will have 100 times the force, the power, and there's… pic.twitter.com/YvANEADw94 — David VS Goliath (@AntiSin3) December 22, 2025

Τόσο ο Φέλαν όσο και ο Τραμπ τόνισαν ότι τα πλοία θα έχουν εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο Φέλαν τα περιέγραψε ως τα «μεγαλύτερα, πιο θανατηφόρα, πιο ευέλικτα και πιο όμορφα» σύγχρονα πλοία, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι θα εμπλακεί προσωπικά στον σχεδιασμό τους, καθώς είναι «πολύ αισθητικός τύπος».

Η ιδέα ενός τέτοιου πλοίου είχε κυκλοφορήσει δημοσίως τις τελευταίες εβδομάδες, αφότου ο Τραμπ σχολίασε τον Σεπτέμβριο: «Νομίζω ότι ίσως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα θωρηκτά». Αναλυτές έχουν εκτιμήσει ότι το πλοίο θα αποτελέσει μεγάλο φορτίο για τον ήδη πιεσμένο προϋπολογισμό του Ναυτικού, ενώ οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι επιλογές για την κατασκευή του είναι πιθανώς περιορισμένες σε δύο εταιρείες: HII ή General Dynamics.

Το ευρύτερο σχέδιο «Χρυσός Στόλος» προβλέπει αυτά τα επιθετικά «θωρηκτά» να συνδυαστούν με πλήθος μικρότερων, μη επανδρωμένων πλοίων και κορβετών.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από αρκετές σημαντικές ανακοινώσεις του Ναυτικού τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τη σύνθεση του μελλοντικού στόλου του. Λίγο πριν την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Φέλαν δήλωσε ότι η υπηρεσία θα κάνει «στρατηγική στροφή» από τις φρεγάτες κλάσης Constellation, κατασκευάζοντας μόνο δύο από όσα αρχικά είχαν προγραμματιστεί να είναι 20 πλοία.

Τις επόμενες εβδομάδες, ο Φέλαν ανακοίνωσε ότι το Ναυτικό σκοπεύει να ξεκινήσει την κατασκευή νέας φρεγάτας βασισμένης στον εθνικό cutter κλάσης Legend της HII. Για να επιταχυνθεί η κατασκευή, η υπηρεσία σκοπεύει να συνεργαστεί με πολλαπλά ναυπηγεία. Ο Φέλαν εκτιμά ότι το πρώτο πλοίο της κλάσης θα είναι στη θάλασσα έως το 2028.

Ο Τραμπ επίσης δήλωσε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με μεγάλες εταιρείες αμυντικού εξοπλισμού στη Φλόριντα την επόμενη εβδομάδα. Στο τραπέζι θα βρεθούν η ανάγκη για περισσότερες μονάδες παραγωγής F-35, οι πρακτικές γύρω από τα κεφαλαιουχικά έξοδα και οι αμοιβές των στελεχών.

«Θα συζητήσουμε τα έξοδα κεφαλαίου. Θα μιλήσουμε για τις αμοιβές στελεχών, που φτάνουν τα 45-50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, χωρίς να μπορούν να κατασκευάσουν γρήγορα. Αν παίρνουν αυτά τα χρήματα, πρέπει να κατασκευάζουν γρήγορα», είπε ο Τραμπ. «Θα συζητήσουμε επίσης τα μερίσματα. Θέλουμε τα μερίσματα να πηγαίνουν στη δημιουργία μονάδων παραγωγής».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θα θέσει το ζήτημα των επαναγορών μετοχών. «Ξοδεύουν τόσα χρήματα σε buybacks, θέλουν να ξαναγοράσουν τις μετοχές τους. Δεν θέλω να ξαναγοράσουν τις μετοχές τους. Θέλω να βάλουν τα χρήματα σε εργοστάσια και εξοπλισμό», πρόσθεσε.