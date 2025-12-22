Η ζωντανή εικόνα από το μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα ήταν αρκετή για να μετατραπεί μια τυπική ενημερωτική σύνδεση σε τηλεοπτική σύγκρουση. Αυτό που ξεκίνησε ως κοινή κάλυψη του ίδιου θέματος, κατέληξε σε ανοιχτή αντιπαράθεση ανάμεσα στις εκπομπές του Mega και του Open, με τους παρουσιαστές να ανταλλάσσουν αιχμές.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο αγρότης και συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης. Όπως εξήγησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μέσα από την «Κοινωνία ώρα Mega», υπήρχε προσυνεννόηση ώστε ο ίδιος να μιλήσει στο Mega μετά τις 08:00.

Στο σημείο, ωστόσο, είχαν ήδη συγκεντρωθεί συνεργεία από άλλα κανάλια, με αποτέλεσμα να τοποθετηθούν μικρόφωνα για κοινή λήψη δηλώσεων. Η κατάσταση άλλαξε όταν δημοσιογράφος της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» του Open έβαλε ακουστικό στον κ. Ανεστίδη για επιστροφή ήχου.

Η στιγμή που «κόπηκε» η σύνδεση

Η αντίδραση από το στούντιο του Mega ήταν άμεση. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ζήτησε να σταματήσει η σύνδεση, δηλώνοντας εμφανώς ενοχλημένος:



«Αυτά τα έκαναν οι παλιοί. Τα ίδια κάνουμε τώρα; Είχαμε κανονίσει με τον κ. Ανεστίδη μετά τις 8 να πάει. Όταν τον είδαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, είναι πολύ λογικό να πάνε. Αλλά είναι κάποιες πρακτικές κάποιων συναδέλφων που θυμίζουν άλλες εποχές, που πηγαίνουν και βάζουν επιστροφές στους ανθρώπους για να ακούν δήθεν τον τάδε παρουσιαστή.

Εμείς που έχουμε μεγαλώσει με αυτά εδώ, είναι ένα πράγμα που δεν είναι ωραίο και παλαιότερα το καταδικάζαμε κιόλας και δεν θα το κάνουμε κιόλας».

Την ίδια στιγμή, αντίστοιχη κίνηση έγινε και από το Open, με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά να διακόπτουν τη σύνδεση, λέγοντας:

«Αυτό είναι ανήθικο που κάνετε. Δεκαετία ’90. Πάρτε το παιδιά δεν χρειάζεται. Αυτό το έκαναν τη δεκαετία του ’90».

Ο Μάνος Νιφλής, σε έντονο ύφος, συνέχισε:

«Αλήθεια δεν ήξερα ότι γίνεται ακόμα αυτό. Δεν ξέρω ποιος συνάδελφος είναι εκεί και μου κάνει εντύπωση αν έχει τέτοια εντολή από την εκπομπή του, τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη να το κάνει αυτό. Είπε ο άνθρωπος ότι προτεραιότητα έχει το OPEN και πήγε τσαμπουκά να βγάλει μικρόφωνα, να βγάλει ακουστικά. Ειλικρινά, από τη δεκαετία του ’90 έχω να το δω αυτό».

Λίγο αργότερα, μέσα από την «Κοινωνία ώρα Mega», ήρθε η απάντηση της Ανθής Βούλγαρη, η οποία κράτησε χαμηλότερους τόνους, χωρίς όμως να αφήσει τις αιχμές αναπάντητες:

«Εμείς δώσαμε μια υπόσχεση όταν ξεκινήσαμε, ότι αυτή η εβδομάδα είναι γιορτινή και χριστουγεννιάτικη.

Επειδή ακούσαμε διάφορα από ένα συγκεκριμένο κανάλι, θα θεωρήσω τις δηλώσεις ατυχείς και κάποιες λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν. Εδώ πέρα ξέρετε τόσα χρόνια ότι σεβόμαστε όλους τους συναδέλφους και δεν δίνουμε εντολές στους συνεργάτες μας, δεν είμαστε από αυτούς. Οι συνεργάτες μας παίρνουν μόνοι τους πρωτοβουλίες. Όλοι θα πάρουμε παιδιά, τα ίδια θέματα κάνουμε».

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η ένταση προέκυψε αποκλειστικά από τον χειρισμό της ζωντανής σύνδεσης και όχι από το ίδιο το ρεπορτάζ στα Μάλγαρα.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έκλεισε το θέμα με μια φράση που έδωσε συνέχεια στη συζήτηση:

«Καλό είναι κάποιοι συνάδελφοι να κοιτάνε λίγο στον καθρέφτη. Δεν βλάπτει».