Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στη Βρετανία φέρνει στο φως μια σειρά σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων που διήρκησαν 13 χρόνια. Έξι άνδρες, μεταξύ των οποίων ο πρώην σύζυγος του θύματος, κατηγορούνται για περισσότερα από 60 περιστατικά που περιλαμβάνουν βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και κατοχή ακατάλληλου υλικού με παιδιά.

Το θύμα, η 48χρονη Joanne Young, πρώην σύζυγος του βασικού κατηγορούμενου Philip Young, αποφάσισε να παραιτηθεί από το νόμιμο δικαίωμά της στην ανωνυμία, ζητώντας να δημοσιοποιηθεί το όνομά της.

Η Joanne υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς και συνεργαζόμενους φορείς, ενώ η αστυνομία τονίζει την ανάγκη σεβασμού της ιδιωτικότητάς της.

Ο Philip Young, 49 ετών, έχει προφυλακιστεί και κατηγορείται για πολυάριθμα σοβαρά αδικήματα, όπως βιασμό, χορήγηση ουσιών για σεξουαλική υποταγή του θύματος και ηδονοβλεψία. Μαζί του, άλλοι πέντε άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που κυμαίνονται από σεξουαλική επίθεση μέχρι κατοχή ακραίων εικόνων:

Norman Macksoni, 47 ετών – βιασμός, κατοχή ακραίων εικόνων



Dean Hamilton, 47 ετών – βιασμός, σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και δύο περιπτώσεις σεξουαλικής επαφής/θωπείας



Conner Sanderson Doyle, 31 ετών – σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και θωπείες

Richard Wilkins, 61 ετών – βιασμός και θωπείες



Mohammed Hassan, 37 ετών – θωπείες

Οι πέντε συνεργοί έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση και θα παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου του Swindon μαζί με τον Philip Young. Τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν από το 2010 έως το 2023.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Geoff Smith: «Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη σε μια περίπλοκη και εκτενή έρευνα. Το θύμα, η Joanne, επέλεξε να παραιτηθεί από την ανωνυμία της».

Ο ειδικός εισαγγελέας James Foster επιβεβαίωσε ότι η Εισαγγελική Υπηρεσία ενέκρινε τη δίωξη των κατηγορουμένων «για μια σειρά αδικημάτων – μετά από αστυνομική έρευνα για φερόμενα σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα κατά της Joanne Young για μια περίοδο 13 ετών».