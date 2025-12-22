Αύριο στις 11:00 το πρωί θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: