Ένα άτομο έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια με αποτέλεσμα να διακοπεί η ροή των συρμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο έκανε απόπειρα αυτοκτονίας πέφτοντας στις ράγες.

Κατά τις πρώτες αναφορές, πρόκειται για νεαρό άνδρα, ενώ εξετάζεται πληροφορία που αναφέρε ότι το συμβάν έγινε μπροστά σε γνωστό του άνθρωπο.

Εκτός λειτουργίας είναι οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Άγιος Νικόλαος.

Στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, διασώστες του ΕΚΑΒ και προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. To άτομο απομακρύνθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος».