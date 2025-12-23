Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε χθες Δευτέρα ότι θα ήταν «έξυπνο» από τον πρόεδρο της Βενεζουέλας να εγκαταλείψει την εξουσία, στέλνοντας μια ακόμη ξεκάθαρη προειδοποίηση, καθώς η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ αυξάνει συνεχώς την πίεση προς το Καράκας.

Η εκστρατεία πίεσης του Τραμπ προς τον Μαδούρο περιλαμβάνει αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και πάνω από δύο δωδεκάδες στρατιωτικές επιθέσεις σε πλοία που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική, κοντά στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Τουλάχιστον 100 άτομα έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις.

Όταν ρωτήθηκε αν ο στόχος είναι να αναγκαστεί ο Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους: «Λοιπόν, νομίζω πως πιθανώς θα ήταν… Αυτό εξαρτάται από εκείνον τι θέλει να κάνει. Νομίζω θα ήταν έξυπνο να το κάνει. Αλλά, θα δούμε».

«Αν θελήσει να κάνει κάτι, αν παίξει σκληρά, θα είναι η τελευταία φορά που θα μπορεί να παίξει σκληρά», πρόσθεσε. «Δεν είναι φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ κακός. Πολύ κακός τύπος. Πρέπει να προσέχει γιατί παράγει κοκαΐνη και τη στέλνει στις ΗΠΑ».

Εκτός από τις επιθέσεις, ο Τραμπ έχει ανακοινώσει προηγουμένως «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων υπό κυρώσεις που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα. Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ξεκίνησε την Κυριακή την καταδίωξη ενός δεξαμενόπλοιου σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα, στην οποία θα ήταν η δεύτερη τέτοια επιχείρηση μέσα στο Σαββατοκύριακο και η τρίτη σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, αν είναι επιτυχής.

«Ίσως να το πουλήσουμε, ίσως να το κρατήσουμε», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει με το κατασχεθέν πετρέλαιο, προσθέτοντας ότι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ.