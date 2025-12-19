Η Ουάσινγκτον περνά στην εφαρμογή ενός σκληρού ναυτικού αποκλεισμού κατά της Βενεζουέλας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η στρατιωτική δράση παραμένει μια ανοιχτή επιλογή. Ήδη από τις αρχές της εβδομάδας, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή για τον «πλήρη αποκλεισμό» των πλοίων που τελούν υπό κυρώσεις, ενώ προανήγγειλε νέες κατασχέσεις δεξαμενόπλοων μετά την πρόσφατη επιχείρηση σε πλοίο που μετέφερε βαρέλια πετρελαίου.

Το τελεσίγραφο στον Νικολάς Μαδούρο

Η προσωπική κόντρα των δύο ηγετών βρίσκεται σε οριακό σημείο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το δίκτυο NBC News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Νικολάς Μαδούρο «ξέρει ακριβώς τι θέλω (…) Το ξέρει καλύτερα από τον καθένα». Παρόλο που ο ένοικος του Λευκού Οίκου απέφυγε να δηλώσει ρητά αν η ανατροπή του Βενεζουελάνου ηγέτη είναι ο τελικός του στόχος, οι δηλώσεις του δεν άφησαν περιθώρια εφησυχασμού στο Καράκας.

«Όχι, δεν το αποκλείω», απάντησε χαρακτηριστικά ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ερωτηθείς για την πιθανότητα ενός πολέμου εναντίον της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Η κατηγορία για το ναρκω-εμπόριο

Στο επίκεντρο της αμερικανικής ρητορικής βρίσκεται η σύνδεση του καθεστώτος με το οργανωμένο έγκλημα. Ο Τραμπ κατηγορεί ευθέως τον Μαδούρο ότι ηγείται ενός διεθνούς δικτύου διακινητών ναρκωτικών, μετατρέποντας τη χώρα σε κόμβο παράνομων δραστηριοτήτων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας διαψεύδει κάθε εμπλοκή, κάνοντας λόγο για προσχήματα που στόχο έχουν τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας.

Η κλιμάκωση της πίεσης μέσω της Ουάσινγκτον και οι συνεχείς κατασχέσεις πλοίων δείχνουν ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ για τη Βενεζουέλα εισέρχεται σε μια φάση χωρίς επιστροφή, με τον ναυτικό αποκλεισμό να αποτελεί το προοίμιο για ακόμα πιο δραστικές κινήσεις.