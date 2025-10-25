Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «επινοούν έναν πόλεμο», μετά την αποστολή του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο προς την Καραϊβική, σε μια σημαντική κλιμάκωση της στρατιωτικής παρουσίας τους στην περιοχή.

Ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε την Παρασκευή τη μετακίνηση του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 90 αεροσκάφη, από τη Μεσόγειο.

«Επινοούν έναν νέο αιώνιο πόλεμο», δήλωσε ο Μαδούρο στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Υποσχέθηκαν ότι δεν θα εμπλέκονταν ποτέ ξανά σε πόλεμο, και τώρα επινοούν έναν πόλεμο».

Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, στέλνοντας πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35, σε μια εκστρατεία που, σύμφωνα με τη Ουάσινγκτον, στοχεύει τους διακινητές ναρκωτικών.

Έχουν επίσης πραγματοποιήσει δέκα αεροπορικές επιδρομές σε σκάφη που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών, περιλαμβανομένης μιας επιδρομής την Παρασκευή, κατά την οποία ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι είχαν σκοτωθεί «έξι άνδρες ναρκοτρομοκράτες».

Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε στη θάλασσα της Καραϊβικής, εναντίον ενός πλοίου που, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, ανήκε στην εγκληματική οργάνωση Tren de Aragua.

Οι επιδρομές αυτές έχουν προκαλέσει καταδίκη στην περιοχή και ειδικοί έχουν αμφισβητήσει τη νομιμότητά τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ότι διεξάγει πόλεμο κατά της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά έχει επίσης κατηγορηθεί από ειδικούς και μέλη του Κογκρέσου ότι ξεκίνησε μια εκστρατεία εκφοβισμού με στόχο την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο είναι μακροχρόνιος αντίπαλος του Τραμπ, και ο Αμερικανός πρόεδρος τον έχει κατηγορήσει ότι είναι ηγέτης μιας οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, κάτι που ο Μαδούρο αρνείται.

Στην ανακοίνωσή του την Παρασκευή, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford θα αναπτυχθεί στην περιοχή ευθύνης του US Southern Command, η οποία περιλαμβάνει την Κεντρική και Νότια Αμερική, καθώς και την Καραϊβική.

Οι επιπλέον δυνάμεις «θα ενισχύσουν και θα αυξήσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες για να διαταράξουν τη διακίνηση ναρκωτικών και να υπονομεύσουν και να διαλύσουν τις TCOs», δηλαδή τις διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος Σον Πάρνελ.

Η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου θα παρέχει τους πόρους για την έναρξη επιθέσεων σε στόχους επί εδάφους. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα θέσει το ενδεχόμενο αυτού που αποκαλεί «ενέργεια ξηράς» στη Βενεζουέλα.

«Σίγουρα κοιτάμε προς ξηρά τώρα, γιατί έχουμε πολύ καλά υπό έλεγχο τη θάλασσα», είπε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με αναφορές αμερικανικού δικτύου, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχεύσει εγκαταστάσεις κοκαΐνης και διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών εντός της Βενεζουέλας, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση.

Το αεροπλανοφόρο μετέδωσε τελευταία φορά δημόσια την τοποθεσία του πριν τρεις ημέρες, στα ανοικτά της ακτής της Κροατίας, στην Αδριατική Θάλασσα.

Η ανάπτυξή του σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Είναι επίσης πιθανό να αυξήσει τις εντάσεις με τη Βενεζουέλα, της οποίας η κυβέρνηση έχει εδώ και καιρό κατηγορηθεί από την Ουάσινγκτον ότι φιλοξενεί διακινητές ναρκωτικών.

Το μεγάλο φορτίο αεροσκαφών του αεροπλανοφόρου μπορεί να περιλαμβάνει μαχητικά, μεταφορικά και αναγνωριστικά αεροσκάφη. Η πρώτη μακροχρόνια ανάπτυξή του έγινε το 2023.

Δεν είναι σαφές ποια πλοία θα το συνοδεύσουν κατά την κίνησή του στην περιοχή, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως μέρος μιας ομάδας κρούσης που περιλαμβάνει καταδρομικά με πυραύλους και άλλο εξοπλισμό.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά επιδρομών σε πλοία τις τελευταίες εβδομάδες, σε ό,τι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει ως προσπάθεια περιορισμού της διακίνησης ναρκωτικών.

Η επιδρομή που ανακοινώθηκε την Παρασκευή ήταν η δέκατη που έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι περισσότερες επιδρομές έγιναν ανοικτά της Νότιας Αμερικής, στην Καραϊβική, αλλά στις 21 και 22 Οκτωβρίου διεξήχθησαν και επιδρομές στον Ειρηνικό Ωκεανό.