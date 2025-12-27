Ο 30χρονος Αλέξανδρος Παπαζαφείρης έχασε τη μάχη, 48 ώρες μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην Πατρών – Πύργου.

Ο 30χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο ανήμερα των Χριστουγέννων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Πάλεψε αλλά τελικά δεν άντεξε και τελικά κατέληξε το Σάββατο (27.12.2025).

Το τροχαίο έγινε στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στο ύψος του χωριού Λάππας Αχαΐας τα Χριστούγεννα, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Λόγω της αναγκαιότητας να εισαχθεί σε ΜΕΘ, ο Αλέξανδρος διακομίσθηκε στο ΚΑΤ της Αθήνας. Όμως, το Σάββατο άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από μάχη 48 ωρών.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι δικοί του άνθρωποι, παρά το βαρύ πένθος τους, αποφάσισαν να προσφέρουν τα όργανά του για να χαρίσουν ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας.

Ο Αλέξανδρος ήταν ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα.

Στη μετωπική σύγκρουση, ως γνωστόν, είχε σκοτωθεί επί τόπου ένας 16χρονος Ρομά, ο οποίος επέβαινε στο ένα από τα δύο αυτοκίνητα.