Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Αγίου Γεωργίου Βέροιας αλλά και της Ημαθίας γενικότερα, με την τραγική είδηση του θανάτου ενός νέου παιδιού, μόλις 22 χρονών, σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στο Νησέλι.

Ο 22χρονος από τον Άγιο Γεώργιο, οδηγούσε ένα όχημα στο οποίο επέβαινε με έναν συντοπίτη του, σε όχημα που κινούνταν στον κεντρικό δρόμο στο Νησέλι, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνούν οι Αρχές, το όχημά τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

Σύμφωνα με το veriotis.gr, τους τραυματίες και τον νεκρό 22χρονο οδηγό απεγκλώβισε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας που επιχείρησε με 4 Πυροσβέστες και 1 όχημα, ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε σοβαρά τραυματισμένους άλλους 4 επιβαίνοντες, τον 20χρονο συνοδηγό του οχήματος που οδηγούσε ο 22χρονος και τους τρεις επιβαίνοντες του δεύτερου οχήματος, τον 24χρονο οδηγό, έναν 60χρονο και μια 67χρονη.

Δείτε το βίντεο από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου: