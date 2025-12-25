Στην άρση των προσωρινών ρυθμίσεων που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Νησελίου της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, προχώρησε η αστυνομία σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα από το 275,8 έως το 275,2 χιλιόμετρο διεξάγεται πλέον από την αριστερή λωρίδα. Ωστόσο, παραμένει απαγορευμένη η είσοδος όλων των οχημάτων στον κλάδο κυκλοφορίας του ανισόπεδου κόμβου Νησελίου με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατευθύνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, συνεχίζει από την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας και την επαρχιακή οδό Κυψέλης – Βέροιας, μέχρι την επανείσοδο στην Εγνατία Οδό μέσω του ανισόπεδου κόμβου Βέροιας.

Nωρίτερα, περίπου στις 05:50 το πρωί, στην ίδια περιοχή, το Νησέλλι Ημαθίας, σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε 22χρονος συγκρούστηκε με όχημα 24χρονου.

Όπως τονίζεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, από τη σύγκρουση ο 22χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τραυματίστηκε και ένας 20χρονος που επέβαινε στο ίδιο όχημα. Στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ο 24χρονος οδηγός, ένας 60χρονος και μια 67χρονη.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.